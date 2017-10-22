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Культура

В Москве открылась Mercedes-Benz Fashion Week Russia

14:3722.10.2017
(обновлено: 14:39 22.10.2017)
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© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкМодели демонстрируют одежду из новой коллекции дизайнера Галы Борзовой в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia в Центральном выставочном зале Манеж в Москве. 21 октября 2017Модели демонстрируют одежду из новой коллекции дизайнера Галы Борзовой в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia в Центральном выставочном зале Манеж в Москве. 21 октября 2017
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Неделя моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia (MBFW), в рамках которой более 80 дизайнеров из России, Грузии, Казахстана и других стран покажут коллекции сезона весна-лето 2018 года, стартовала в столичном ЦВЗ "Манеж". Показы пройдут с 21 по 26 октября, сообщила пресс-служба мероприятия.

В субботу, 21 октября, неделю моды открыл коллективный показ народных художественных промыслов "Лен и кружево". Девятнадцать российских предприятий, среди которых "Крестецкая строчка", "Вологодская кружевная фабрика", "Тарусская вышивка", "Елецкие кружева", "Карельские узоры", "Городецкая золотая вышивка", "Шуйская строчевышивальная фабрика" и другие, представили летнюю коллекцию льняных изделий.

"Совместный проект Минпромторга РФ и Национальной палаты моды объединил художественные промыслы регионов и продемонстрирует возможности российских производств. Основная идея — интеграция элементов народных художественных промыслов в современные образы и создание модной русской коллекции для промышленного производства. Проект даст старт масштабной программе внедрения паттернов НХП в fashion-пространство", — говорится в сообщении.

В течение недели в "Манеже" пройдут показы коллекций Вячеслава Зайцева, Игоря Гуляева, Анастасии Докучаевой, Юлии Далакян, Артема Шумова и других российских дизайнеров. По традиции на площадке недели пройдет фестиваль детской моды.

© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкНовая коллекция дизайнера Надежды Юсуповой в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia в Центральном выставочном зале "Манеж" в Москве. 21 октября 2017
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Новая коллекция дизайнера Надежды Юсуповой в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia в Центральном выставочном зале "Манеж" в Москве. 21 октября 2017

26 октября площадка MBFW переместится в Музей Москвы, где в течение дня будет представлено новое поколение московской моды.

"В этом сезоне MBFW запустила сериал на различных интернет-платформах. Героями сериала стали дизайнеры Недели моды Жан Рудов, Анастасия Докучаева, Артем Шумов, Екатерина Комарова, модели Анастасия Петрова и Алина Бодлева, блогеры Кристина Кирия и Nika Viper. На протяжении месяца они готовились к новому сезону MBFW Russia — на официальном канале YouTube уже выложено 10 серий", — сообщила пресс-служба.

На MBFW также будет работать digital-платформа "Поколение М" для поддержки молодых талантов: свои первые коллекции представят юные победители онлайн-конкурса "Fashion-поколение М", выбранные из более чем 4 тысяч участников со всей страны. Несколько месяцев под руководством наставников проекта — Вячеслава Зайцева, Игоря Гуляева и Даши Гаузер — они создавали коллекции в модных домах. Результат их совместной работы будет представлен на специальном показе.

© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкМодельер Вячеслав Зайцев во время показа одежды из своей новой коллекции в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Модельер Вячеслав Зайцев во время показа одежды из своей новой коллекции в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia

Кроме того, MBFW совместно с Минздравом России проводят социальную кампанию "Российские дизайнеры против СПИДа", в рамках которой десять дизайнеров создали уникальные образы в красных цветах, которыми откроют свои показы на MBFW Russia в "Манеже". "Главная задача — привлечь широкое внимание к проблеме распространения ВИЧ-инфекции в России", — сообщила пресс-служба.

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