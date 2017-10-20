Хворостовский поблагодарил поклонников за поздравления с юбилеем

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Известный оперный певец Дмитрий Хворостовский, которому в понедельник исполнилось 55 лет, в пятницу поблагодарил поклонников за поздравления и рассказал, как провел праздник.

В минувший понедельник Дмитрию Хворостовскому исполнилось 55 лет: свой юбилей всемирно известный баритон отметил в семейном кругу — специально по этому случаю его родители прилетели в Лондон. Свои поздравления артисту адресовали первые лица государства — президент РФ Владимир Путин, премьер-министр Дмитрий Медведев, а также известные коллеги, среди которых оперный исполнитель Василий Ладюк, певицы Хибла Герзмава и Анна Нетребко, президент старейшего филармонического общества Санкт-Петербурга Борис Березовский и многие другие.

"Спасибо вам, дорогие друзья, за поздравления! Насладился замечательным днем в Лондоне в кругу друзей и членов семьи", — написал Хворостовский в Instagram, дополнив публикацию фото рукописной открытки со своим автографом.

Thank you, dear friends, for the birthday wishes! Enjoyed a wonderful day in London with friends and family. Публикация от Dmitri Hvorostovsky (@hvorostovsky) Окт 20 2017 в 9:58 PDT

Оглушительную популярность Хворостовскому принесла победа на конкурсе в Кардиффе "Певец мира"; за свою карьеру ему довелось выступать на сцене лучших мировых оперных театров, таких как Королевский театр в Ковент-Гардене (Лондон, Великобритания), Метрополитен-опера в Нью Йорке (США), Лирик-опера Чикаго (США), Парижская опера (Франция), "Ла Скала" (Милан, Италия) и участвовать в признанных оперных фестивалях.

С 1994 года артист живет в Лондоне, но каждый год выступает в России. К сожалению, в последние несколько лет ему удается выходить на сцену не столь часто: в 2015 году у Хворостовского обнаружили опухоль мозга. Ежедневно он ведет борьбу с болезнью, черпая силы в поддержке близких и любимом деле.

В октябре артист заявил, что намерен выступить в Москве перед Новым годом, исполнив несколько романсов.