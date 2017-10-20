В Оренбурге стартовал XXI Международный джаз-фестиваль

ОРЕНБУРГ, 20 окт — РИА Новости. Международный джаз-фестиваль имени Юрия Саульского "Евразия" открылся в пятницу в Оренбурге, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Оренбургской области.

Международный джаз-фестиваль имени Юрия Саульского "Евразия" основан в 1996 году и остается одним из крупнейших евразийских культурных проектов на территории региона. Ранее на фестивале выступали такие звезды джаза, как "МКС Биг-бэнд" Анатолия Кролла, группа "Вокал-бэнд" Валерия Константинова, ансамбль "Игорь Бриль и Новое поколение" и известный российский джазмен Игорь Бутман.

"Оренбургский джаз-фестиваль "Евразия" — один из немногих региональных проектов со столь продолжительной историей. Он прочно обосновался в Оренбурге, любим публикой и стал одним из символов евразийского культурного пространства", — привели в пресс-службе слова директора Оренбургской филармонии Ирины Кирсановой.

Фестиваль организован при поддержке правительства Оренбургской области, Министерства культуры и внешних связей Оренбургской области, Оренбургской областной филармонии и джаз-центра Юрия Саульского.

В пресс-службе добавили, что на оренбургской сцене выступит гостья из США Karmen Moxie с группой "Dynamic James".

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