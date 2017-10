В Москве спрос на книги Исигуро вырос в 25 раз за две недели

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Спрос на произведения нобелевского лауреата по литературе Кадзуо Исигуро в Москве увеличился в 25 раз за две недели, сообщили РИА Новости в пресс-службе сети книжных магазинов "Московский Дом книги".

Нобелевская премия по литературе за 2017 год 5 октября была присуждена писателю японского происхождения из Великобритании Кадзуо Исигуро "за творчество, полное большой эмоциональной силы".

"За две недели после объявления Кадзуо Исигуро лауреатом Нобелевской премии по литературе продажи книг автора выросли в 25 раз. Творчество Исигуро всегда было востребовано среди читателей, его книги привлекают интересными сюжетами и особым стилем повествования", — заявила руководитель "Московского Дома книги" Надежда Михайлова, чьи слова приводит пресс-служба.

Она добавила, что повышение спроса было ожидаемым событием, и, вероятно, продажи продолжат расти.

Исигуро родился 8 ноября 1954 года в Нагасаки, Япония. Его семья переехала в Великобританию, когда будущему писателю было пять лет; вновь он приехал в родную страну уже взрослым. Первая книга писателя "Там, где в дымке холмы" (A Pale View of Hills) была опубликована в 1982 году. В числе других известных произведений писателя — роман "Остаток дня" (The Remains of the Day), удостоенный Букеровской премии, "Не отпускай меня" (Never Let Me Go), признанный лучшим романом 2005 года по версии Time, "Погребенный великан" (The Buried Giant).