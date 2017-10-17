Если Янтарную комнату найдут, ее должны вернуть в Россию, считают в ГМИИ

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Президент Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина (ГМИИ) Ирина Антонова считает, что если Янтарную комнату действительно найдут в пещерах под Дрезденом, как об этом говорит ряд исследователей, то ее должны вернуть в Россию.

Ранее ряд СМИ написал, что немецкие исследователи узнали о вероятном местонахождении Янтарной комнаты — она может находиться на юге Саксонии в пещере недалеко от Дрездена.

Как отметила Антонова, версии местонахождения Янтарной комнаты появляются регулярно.

"Каждые несколько месяцев появляются такие сообщения, но если действительно найдут, то ее должны вернуть в Россию", — сказала РИА Новости Антонова.

Попытки найти Янтарную комнату не прекращаются с окончания Второй мировой войны. Существует полтора десятка версий о том, где она спрятана. Есть мнения, что сокровища могут находиться в Калининградской области (бывшей территории немецкой Восточной Пруссии), Германии, Польше, Чехии и даже на дне Балтийского моря, но реальных подтверждений этому нет.

Янтарная комната создана немецкими мастерами в XVIII веке преимущественно из янтаря для прусского короля Фридриха I, позднее она была подарена Петру I и стала главной жемчужиной резиденции российских императоров в Царском селе. Во время Второй мировой войны в 1941 году немцы вывезли комнату в Королевский замок Кенигсберга (ныне — Калининград). Незадолго до штурма города-крепости Кенигсберг весной 1945 года комната бесследно исчезла. В 1967 году была создана государственная комиссия по розыску шедевра, которую упразднили в 1984 году после безрезультатных поисков.