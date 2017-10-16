В Екатеринбурге к 2020 году создадут филиал Эрмитажа

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Открыть филиал Эрмитажа в Екатеринбурге планируется к 2020 году, сообщил в понедельник министр культуры России Владимир Мединский.

"Рабочая поездка в Екатеринбург. Занимался проектами ремонта цирка (2018-19), театра оперы/балета, создания филиала "Эрмитаж-Урал" (к 2020)", — написал он в Twitter.

Рабочая поездка в Екатеринбург

Занимался проектами ремонта цирка (2018-19),

Театра оперы/балета, создания филиала "Эрмитаж-Урал"(к 2020) pic.twitter.com/wNHQgLgGqx — Владимир Мединский (@medinskiy_vr) 16 октября 2017 г.

​Министр также порекомендовал "отличную постоянную выставку "Россия — моя история": от "Рюриковичей" до наших дней".

Екатеринбург.

Рекомендую отличную постоянную выставку "Россия-моя история": от "Рюриковичей" до наших дней pic.twitter.com/EhBMoRUTID — Владимир Мединский (@medinskiy_vr) 16 октября 2017 г.

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