В Екатеринбурге к 2020 году создадут филиал Эрмитажа

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Открыть филиал Эрмитажа в Екатеринбурге планируется к 2020 году, сообщил в понедельник министр культуры России Владимир Мединский.
"Рабочая поездка в Екатеринбург. Занимался проектами ремонта цирка (2018-19), театра оперы/балета, создания филиала "Эрмитаж-Урал" (к 2020)", — написал он в Twitter.
Рабочая поездка в Екатеринбург— Владимир Мединский (@medinskiy_vr) 16 октября 2017 г.
Занимался проектами ремонта цирка (2018-19),
Театра оперы/балета, создания филиала "Эрмитаж-Урал"(к 2020) pic.twitter.com/wNHQgLgGqx
Министр также порекомендовал "отличную постоянную выставку "Россия — моя история": от "Рюриковичей" до наших дней".
Екатеринбург.— Владимир Мединский (@medinskiy_vr) 16 октября 2017 г.
Рекомендую отличную постоянную выставку "Россия-моя история": от "Рюриковичей" до наших дней pic.twitter.com/EhBMoRUTID