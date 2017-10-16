Джефф Кинни намерен выпустить серию "Дневник слабака" из 20 книг

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Американский писатель Джефф Кинни на пресс-конференции в понедельник рассказал, почему его книги так нравятся детям, а также поделился планами написать как минимум двадцать книг из серии "Дневник слабака".

Американский писатель-карикатурист Джефф Кинни приехал в Москву, чтобы лично представить серию детских книг о приключениях школьника Грега Хеффли. Мальчик ведет дневник, в котором истории из подростковой жизни дополняются забавными картинками. На данный момент существует 12 частей, но автор не планирует останавливаться.

"Я надеюсь написать как минимум 20 книг, прежде чем прикрывать лавочку", — сказал Кинни.

Тираж "Дневника слабака" превышает 200 миллионов экземпляров, произведения были переведены на 50 языков, а четыре книги из серии экранизированы. Несмотря на успех, Кинни признался, что в родном городе его редко узнают на улице, а некоторые поклонники повестей уверены, что он является лишь однофамильцем популярного писателя.

Кинни также является владельцем небольшого книжного магазина. Он уверен, что детям необходимо читать бумажные книги, поскольку так информация воспринимается иначе. Кроме того, писатель советует родителям уделять время для чтения вслух. "Им нужно показывать, как именно стоит читать книги", — пояснил писатель.

Первая книга из серии "Дневник слабака" появилась десять лет назад. Кинни рассказал, что работал над ней восемь лет, причем изначально забавные повести с карикатурами предназначались для взрослой аудитории, и именно в этом автор видит секрет успеха своих произведений.

"Когда взрослые пишут для детей, они пытаются внедрить мораль. У меня самое главное — это юмор. Может, именно это нравится детям, потому что они не чувствуют взрослого морализатора", — заключил писатель.