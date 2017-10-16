Озон: во Франции невозможна ситуация, подобная скандалу вокруг "Матильды"

11:4216.10.2017
(обновлено: 11:44 16.10.2017)
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МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Скандал, подобный тому, что разразился в России вокруг фильма "Матильда" режиссера Алексея Учителя, никогда не мог бы возникнуть во Франции, так как в кино режиссерам дается свобода самовыражения, сообщил в интервью РИА Новости режиссер Франсуа Озон.
Режиссер приехал в Москву, чтобы представить свой новый фильм "Двуличный любовник".
"Во Франции такого не может быть, так как кино считается искусством, и режиссеры, как художники, у них должна быть свобода самовыражения. Конечно, если в вашем фильме есть какие-то элементы национализма или антисемитизма, у вас могут быть проблемы, но в целом кино — это сфера, где можно экспериментировать", — сказал Озон.
Собеседник агентства подчеркнул, что свобода самовыражения очень важна.
Фильм Алексея Учителя посвящен судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий император Николай II. Картина вызвала широкий общественный резонанс задолго до выхода в прокат. Главными сторонами противостояния стали режиссер Алексей Учитель и депутат Наталья Поклонская. Представители общественного движения "Царский крест" назвали "Матильду" "антироссийской и антирелигиозной провокацией", а Поклонская попросила Генпрокуратуру проверить картину, призвав также отозвать выданное фильму прокатное удостоверение.
Организация "Христианское государство — Святая Русь" разослала директорам кинотеатров письма с требованиями отказаться от проката фильма "Матильда". В частности, говорилось, что любой баннер или афиша фильма будут рассматривать как "желание унизить святых православной церкви". По факту угроз владельцам кинотеатров возбуждено уголовное дело, в рамках которого арестован лидер "Христианского государства" Александр Калинин. Также арестованы три его сподвижника, которым вменяют поджог машин у офиса адвоката, представляющего интересы режиссера Алексея Учителя.
В Царском Селе открылась выставка костюмов к картине Алексея Учителя "Матильда", повествующей о романе наследника российского престола Николая Романова, будущего императора Николая II, с балериной Матильдой Кшесинской.
Выставка проходит в рамках V Санкт-Петербургского международного культурного форума.
Экспозиция открылась в Тронном зале Екатерининского дворца Государственного музея-заповедника "Царское Село", где проходили съемки фильма "Матильда".
В экспозицию вошли 70 костюмов.
Всего для фильма было сшито более семи тысяч нарядов, в частности, полностью воссоздана одежда участников торжественной церемонии коронации Николая II.
Императорская корона на выставке костюмов к картине Алексея Учителя "Матильда".
Выставка костюмов к картине Алексея Учителя "Матильда".
Экспозиция демонстрирует бальные, вечерние, визитные платья прошлого столетия и всевозможные аксессуары.
Предметы воссоздавались по эскизам и акварелям начала прошлого века, сохранившимся моделям.
Теперь посетители выставки смогут представить, как выглядели наполненные людьми залы Екатерининского дворца в торжественные дни Российской Империи.
Выставка приурочена к окончанию Года российского кино.
Посетители на открытии выставки костюмов к картине Алексея Учителя "Матильда".
Выставка костюмов к картине Алексея Учителя "Матильда".