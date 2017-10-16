Озон: во Франции невозможна ситуация, подобная скандалу вокруг "Матильды"

МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Скандал, подобный тому, что разразился в России вокруг фильма "Матильда" режиссера Алексея Учителя, никогда не мог бы возникнуть во Франции, так как в кино режиссерам дается свобода самовыражения, сообщил в интервью РИА Новости режиссер Франсуа Озон.

Режиссер приехал в Москву, чтобы представить свой новый фильм "Двуличный любовник".

"Во Франции такого не может быть, так как кино считается искусством, и режиссеры, как художники, у них должна быть свобода самовыражения. Конечно, если в вашем фильме есть какие-то элементы национализма или антисемитизма, у вас могут быть проблемы, но в целом кино — это сфера, где можно экспериментировать", — сказал Озон.

Собеседник агентства подчеркнул, что свобода самовыражения очень важна.

Фильм Алексея Учителя посвящен судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий император Николай II. Картина вызвала широкий общественный резонанс задолго до выхода в прокат. Главными сторонами противостояния стали режиссер Алексей Учитель и депутат Наталья Поклонская. Представители общественного движения "Царский крест" назвали "Матильду" "антироссийской и антирелигиозной провокацией", а Поклонская попросила Генпрокуратуру проверить картину, призвав также отозвать выданное фильму прокатное удостоверение.

Организация "Христианское государство — Святая Русь" разослала директорам кинотеатров письма с требованиями отказаться от проката фильма "Матильда". В частности, говорилось, что любой баннер или афиша фильма будут рассматривать как "желание унизить святых православной церкви". По факту угроз владельцам кинотеатров возбуждено уголовное дело, в рамках которого арестован лидер "Христианского государства" Александр Калинин. Также арестованы три его сподвижника, которым вменяют поджог машин у офиса адвоката, представляющего интересы режиссера Алексея Учителя.