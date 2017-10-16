Космическая драма "Салют-7" заняла первое место в российском прокате

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Космическая драма Клима Шипенко "Салют-7" заняла первое место в российском прокате, набрав за первые выходные более 257 миллионов рублей, сообщает в понедельник портал kinobusiness.com.
Фильм Шипенко рассказывает о полете к станции "Салют-7" в 1985 году, который до сих пор считается самым сложным полетом в истории космонавтики. В какой-то момент космическая станция, находящаяся на орбите в беспилотном режиме, перестает отвечать на сигналы Центра управления полетами. На орбиту решают отправить спасательную экспедицию всего из двух космонавтов, роли которых исполнили Владимир Вдовиченков и Павел Деревянко. Им необходимо найти "мертвую" станцию и впервые в мире провести стыковку с 20-тонной глыбой неуправляемого железа. При этом шансов вернуться на Землю у космонавтов не так уж много.
"Салют-7" сместил с лидерской позиции "Бегущий по лезвию 2049", который заработал 113,6 миллиона рублей за выходные и 474,5 миллиона за две недели проката. На третьей строчке оказался фильм Дага Лаймана "Сделано в Америке" с Томом Крузом про пилота, работавшего на ЦРУ. Картина собрала 112,5 миллиона рублей, несмотря на то, что её отказались показывать в сетях "Формула кино" и "Синема парк".
Четвертую строку занял мультфильм "My little pony в кино", который за первый уикенд проката собрал 112,5 миллиона рублей. Завершает пятёрку лидеров фильм Алексея Пиманова "Крым" со сборами в 24,7 миллиона за выходные и 327,7 миллиона рублей за три недели проката.
В рамках торжественной церемонии, давшей старт прокату фильма, МИА "Россия сегодня" представило фотовыставку из уникального архива агентства. Экспозицию посетил генеральный директор медиагруппы Дмитрий Киселев.
В основу сюжета легла история, произошедшая с советской станцией "Салют-7" в 1985 году. Станция перестала отвечать на сигналы из ЦУПа, а ее падение могло обернуться трагедией. На фото: актеры Виталий Хаев и Владимир Вдовиченков.
Чтобы узнать причины аварии и предотвратить катастрофу, необходимо было отправить на орбиту людей, но никто и никогда ранее не стыковался в космосе с неуправляемым объектом. На фото: актрисы Любовь Аксенова (Новикова) и Мария Миронова.
Премьеру картины также посетили генеральный директор телеканала "Россия-1", первый заместитель генерального директора ВГТРК, член совета директоров "Ростелекома" Антон Златопольский и его супруга, журналист и телеведущая Дарья Златопольская.
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