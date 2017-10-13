Ситуация с "Матильдой" доведена до абсурда, заявил Швыдкой

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Ситуация с фильмом Алексея Учителя "Матильда" доведена до абсурда всеми участниками конфликта, но после того, как он выйдет в прокат, все успокоится, так как подавляющее большинство людей относятся к этой теме равнодушно, считает специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

"Все уже сыграли свои партии, (депутат ГД Наталья) Поклонская — свою, Учитель — свою, руководитель "Христианского государства" — свою. Ситуация доведена до абсурда, с моей точки зрения. Фильм, естественно, пойдет в прокате, естественно, его будут смотреть, и, после того как его покажут, все успокоятся", — сказал Швыдкой в интервью РИА Новости.

Он отметил, что, несмотря на абсурдность происходящего, важно понять, что "в обществе существует напряженность и готовность к любым неадекватным поступкам".

"Люди готовы преступить закон ради истерического самовыражения. Ситуация с "Матильдой" нездоровая, но подавляющее большинство людей к этой теме относится лояльно или равнодушно", — добавил Швыдкой.

Задолго до выхода в прокат "Матильда" вызвала широкий общественный резонанс. Главными сторонами противостояния стали режиссер Алексей Учитель и Наталья Поклонская. Представители общественного движения "Царский крест" назвали "Матильду" "антироссийской и антирелигиозной провокацией", а Поклонская попросила Генпрокуратуру проверить картину, она также призвала отозвать выданное фильму прокатное удостоверение. Министр культуры РФ Владимир Мединский заявил, что его возмущает умышленно нагнетаемая вокруг картины истерия, притом что это "обычный художественный фильм".

Организация "Христианское государство — Святая Русь" разослала директорам кинотеатров письма с требованиями отказаться от проката фильма "Матильда". В частности, говорилось, что любой баннер или афиша фильма будут рассматривать как "желание унизить святых православной церкви". По факту угроз владельцам кинотеатров возбуждено уголовное дело, в рамках которого арестован лидер "Христианского государства" Александр Калинин. Также арестованы три его сподвижника, которым вменяют поджог машин у офиса адвоката, представляющего интересы режиссера Алексея Учителя.