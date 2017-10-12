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Культура

Мастерская Петра Фоменко представит в Риге "Сон в летнюю ночь"

18:1712.10.2017
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© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкСбор труппы театра Мастерская Петра Фоменко в преддверии открытия нового театрального сезона. Архивное фотоСбор труппы театра Мастерская Петра Фоменко в преддверии открытия нового театрального сезона. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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РИГА, 12 окт — РИА Новости. Московский театр "Мастерская Петра Фоменко" в рамках проекта "Золотая маска в Латвии" представит в Риге одну из своих лучших работ — спектакль Ивана Поповски "Сон в летнюю ночь", представления пройдут на сцене рижского театра "Дайлес" 13 и 14 октября.

Сцена из спектакля Царь Борис в постановке Малого театра. Архивное фото
© Фото : Николай Антипов
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Фоменковцы рады вновь оказаться в столице Латвии и встретиться с рижской публикой. Об этом сообщил директор Мастерской Фоменко Андрей Воробьев на пресс-конференции в Риге в четверг. На ней вместе с директором и режиссером Поповски были артисты — начинающие и мастера Галина Тюнина и Кирилл Пирогов.

Директор театра поблагодарил "Золотую маску" за возможность показать спектакли зрителям других городов России и за рубежом. "Конечно, зарубежные гастроли сложны тем, что приходится преодолевать языковый барьер. Но у нас уже накоплен огромный гастрольный опыт. Мы за 25 лет, что существует наш театр, объездили со спектаклями весь мир и знаем, как наладить контакт со зрителем. Подтверждение тому — наши только что закончившиеся выступления в Таллине, которые прошли с невероятным успехом", — сказал Воробьев.

По его словам, "после каждого спектакля овации и эмоциональная реакция зрителей была такая, что стены тряслись и казалось, что прошел грандиозный рок-концерт, а это был драматический спектакль и в зале — театральная публика". Для театра очень важно ощущать, что спектакль востребован зрителем, добавил Воробьев. Директор отметил, что с начала сезона Мастерская Фоменко уже побывала с гастролями в Македонии, Тбилиси, Таллине, теперь в Риге, а впереди — Санкт-Петербург, Баку и завершится год большими гастролями в Женеве.

Артисты Игорь Кваша и Валентин Гафт в спектакле Балалайкин и Ко. Архивное фото
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
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Поповски подчеркнул важную дипломатическую миссию театра за рубежом. "Разбить какие-то предрассудки и непонимания… Я уверен, что те зрители в Таллине, что были на нашем спектакле на протяжении трех часов, что он шел, любили нас, а мы любили их, и больше ничего не надо… И если это распространится хотя бы на минимальное число людей вокруг, это прекрасно. В этом очень важная миссия театра", — сказал Поповски РИА Новости.

Режиссер и актеры ответили на вопросы журналистов. Режиссер рассказал, что все спектакли создаются совместно, при чем делается попытка сохранить дух Фоменко, с его легкостью, воздушностью и огромным вниманием к слову, к интонации. "Мне кажется, это может понять даже человек, не говорящий по-русски", — подчеркнул Поповски.

Галина Тюнина отметила, что "Сон в летнюю ночь" выпускался тяжело и никто не был уверен в успехе. "По сути, это была первая работа, в которой "новые фоменки", которых публика только начала узнавать в лицо, и "старики"… по-настоящему слились в один настоящий ансамбль", — сказала актриса. Увидеть и оценить искусство этого ансамбля в пятницу смогут любители театра Риги. Билеты на спектакль уже все распроданы.

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