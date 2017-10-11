Российская короткометражка про холокост попала в лонг-лист "Оскара"

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Короткометражный фильм "Скрипка" российского режиссера Константина Фама попал в лонг-лист кинопремии "Оскар", сообщил РИА Новости продюсер картины Егор Одинцов.

Фильм "Скрипка" является третьей картиной киноальманаха "Свидетели", посвященной жертвам холокоста. События фильма рассказывают об удивительной судьбе скрипки, прошедшей через все ужасы войны.

"Предыдущие две новеллы киноальманаха ("Туфельки" и "Брут") также выдвигались нами на "Оскар", но, к сожалению, не были отобраны… Тем не менее для нас очень важно идти этим путём, чтобы вызывать максимальное внимание к теме", — отметил Одинцов.

Про шансы российской кинокартины сейчас "достаточно сложно говорить". Для начала, по его словам, нужно дождаться объявления шорт-листа. Церемония объявления номинантов престижной премии намечена на 23 января 2018 года.

Киноальманах "Свидетели" планируется к выходу в прокат зимой 2018 года. Фильм создаётся при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Российского еврейского конгресса, Федерации еврейских общин России, Центра документального кино, а также частных меценатов из России, Украины и Израиля.