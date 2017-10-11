Российская короткометражка про холокост попала в лонг-лист "Оскара"

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Короткометражный фильм "Скрипка" российского режиссера Константина Фама попал в лонг-лист кинопремии "Оскар", сообщил РИА Новости продюсер картины Егор Одинцов.
"Предыдущие две новеллы киноальманаха ("Туфельки" и "Брут") также выдвигались нами на "Оскар", но, к сожалению, не были отобраны… Тем не менее для нас очень важно идти этим путём, чтобы вызывать максимальное внимание к теме", — отметил Одинцов.
Про шансы российской кинокартины сейчас "достаточно сложно говорить". Для начала, по его словам, нужно дождаться объявления шорт-листа. Церемония объявления номинантов престижной премии намечена на 23 января 2018 года.
Киноальманах "Свидетели" планируется к выходу в прокат зимой 2018 года. Фильм создаётся при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Российского еврейского конгресса, Федерации еврейских общин России, Центра документального кино, а также частных меценатов из России, Украины и Израиля.