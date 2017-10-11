Четыре кинотеатра в Омске отказались от проката фильма "Матильда"

НОВОСИБИРСК, 11 окт – РИА Новости. Четыре кинотеатра в Омске не будут показывать фильм режиссера Алексея Учителя "Матильда", сообщил РИА Новости в среду представитель компании "Атриум-Кино", которой принадлежат кинотеатры.

"Фильма ("Матильда" – ред.) в прокате у нас не будет во всех четырех кинотеатрах "Атриум кино", "Континент, "Рубин" и "Космос", — сказал собеседник агентства, отметив, что комментариев о причинах такого решения не будет.

Между тем еще шесть омских кинотеатров — "Атмосфера", "Московский", "Слава", "Галактика", "Вавилон" и "Маяк" включили "Матильду" в свою афишу.

Задолго до выхода в прокат "Матильда" вызвала широкий общественный резонанс. Главными сторонами противостояния стали режиссер Алексей Учитель и депутат Госдумы от "Единой России" Наталья Поклонская. Представители общественного движения "Царский крест" назвали "Матильду" "антироссийской и антирелигиозной провокацией", а Поклонская попросила Генпрокуратуру проверить картину, она также призвала отозвать выданное фильму прокатное удостоверение. Министр культуры РФ Владимир Мединский заявил, что его возмущает умышленно нагнетаемая вокруг картины истерия, притом что это "обычный художественный фильм".