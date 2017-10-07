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Культура

Театр на Таганке представит спектакль Вампилова "Старший сын"

13:1207.10.2017
(обновлено: 13:13 07.10.2017)
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© РИА Новости / Яна ЛапиковаПерейти в фотобанкЗдание Театра на Таганке. Архивное фотоЗдание Театра на Таганке. Архивное фото
© РИА Новости / Яна Лапикова
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Московский театр на Таганке представит в субботу спектакль "Старший сын" по пьесе известного российского драматурга Александра Вампилова, премьера приурочена к 80-летнему юбилею автора, сообщили в пресс-службе театра.

Александр Вампилов
© Фото : Культурный центр Александра Вампилова
Биография Александра Вампилова
Для постановки театр пригласил известного актера и режиссера, художественного руководителя Новокуйбышевского театра-студии "Грань", лауреата "Золотой маски" Дениса Бокурадзе. Многие помнят знаменитый фильм, снятый по пьесе "Старший сын", где в главных ролях выступили Евгений Леонов и Николай Караченцов.

По сюжету, двое молодых людей — студент Бусыгин и торговый агент Семен по прозвищу Сильва, — проводив незнакомых девушек до дома, обнаружили, что опоздали на электричку. Вынужденные искать приют на ночь, они проникают в дом к Сарафанову, и Бусыгин решает представиться его сыном. Сарафанов вначале сомневается, а потом, вспомнив прошлое, решает, что это возможно. И потом, даже когда Сильва сообщает, что Бусыгин — не его сын, не хочет в это верить…

"В "Старшем сыне" — очень точные и нужные сегодня мысли, — сказал накануне премьеры Бокурадзе. — Вопрос об энергии души, силе сопротивляемости злу и людской пошлости. В центре истории личность — Сарафанов — человек добрейшей души, наивный, бесхитростный, словно из какого-то другого мира, человек другого времени… Начав выстаивать с ним диалог, мы начинаем выстраивать мостик от одного поколения к другому, мы становимся ближе друг к другу, мы становимся друг другу нужны".

Режиссер Юрий Любимов. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Роль отца-Сарафанова исполнит народный артист России, известный актер театра и кино Николай Чиндяйкин. В молодости он был занят в одной из первых постановок 5 пьесы Вампилова "Старший сын", где играл роль студента-Бусыгина.

"Для меня это настоящий подарок жизни играть в этой пьесе и играть здесь. Это такой круговорот, я буквально завершаю цикл", — отметил Чиндяйкин.

Также, в спектакле заняты артисты: Сергей Ушаков, Василий Уриевский, Филипп Котов, Александра Басова, Александр Метелкин, Марфа Кольцова, Сергей Цымбаленко и Сергей Трифонов.

Премьера спектакля "Старший сын" состоится благодаря проекту "Репетиции" — режиссерской лаборатории, идея которой принадлежит директору театра на Таганке Ирине Апексимовой. Эскиз спектакля был представлен в январе прошлого года.

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