В "Матильде" царь показан с пиететом, заявили в Общественной палате Крыма

Актер Ларс Айдингер в роли Николая II во время съемокфильма Алексея Учителя Матильда. Архивное фото

Актер Ларс Айдингер в роли Николая II во время съемокфильма Алексея Учителя Матильда. Архивное фото

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт — РИА Новости, Виктор Лященко. Глава общественной палаты Крыма Григорий Иоффе заявил, что просмотр фильма Алексея Учителя "Матильда" не вызвал у него отрицательных эмоций, и назвал картину высокохудожественным произведением.

Закрытый предпремьерный показ фильма прошел в одном из кинотеатров Симферополя для представителей власти, духовенства, дома Романовых, представителей крымского парламента, правительства, общественной палаты и искусства.

Фильм Учителя "Матильда" посвящен судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий император Николай II. Главную роль сыграла Михалина Ольшанска из Польши, Николая II — немецкий артист Ларс Айдингер. Картина выходит в российский прокат 26 октября. Предпоказ был организован продюсерами фильма.

"Этот фильм не документальный, там, конечно, есть много художественного вымысла. Но если говорить о моем впечатлении, то я считаю, что это высокохудожественное произведение: игра актеров великолепная, потрясающие костюмы и интерьеры. Больше всего меня поразило — после того, что я читал и слышал об этом фильме — что в нем отношение к последнему русскому царю художники проявили, на мой взгляд, с пиететом. Никаких отрицательных эмоций от просмотра не возникает", — сказал Иоффе РИА Новости.

По его словам, в фильме показана история любви и страсти молодого человека, еще не царя.

"Таких историй в жизни великих людей было очень много. Конечно, эта история облечена в определенные исторические рамки и среди этих рамок, наверное, есть доля выдумки и фантазии, но повторяю, сама фигура царя показана очень благородно, с пиететом. Я думаю, что мы получили в российском кинематографе великолепный пример художественного воплощения исторической темы", — отметил Иоффе.

По его мнению, фильм пройдет широким показом, и большинство зрителей получит удовольствие от его просмотра, "даже те, кто, может быть, считает, что там что-то не так".

Иоффе подчеркнул, что Россия является светским государством, где все с уважением относятся к разным религиям.

"Но точно также религия должна с уважением относиться к светскому государству. Те факты, когда люди, ослепленные какой-то ненавистью, какими-то неподтвержденными идеями, творили криминальные преступления, угрожали кому-то, поджигали, разрушали — я думаю, что государство должно этому дать серьезную оценку", — заключил глава ОП Крыма.

Задолго до выхода в прокат "Матильда" вызвала широкий общественный резонанс. Главными сторонами противостояния стали режиссер Алексей Учитель и депутат Госдумы от "Единой России" Наталья Поклонская. Представители общественного движения "Царский крест" назвали "Матильду" "антироссийской и антирелигиозной провокацией", а Поклонская попросила Генпрокуратуру проверить картину, она также призвала отозвать выданное фильму прокатное удостоверение.