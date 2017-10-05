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Культура

"Художник зыбкого мира": как читать нобелевского лауреата Кадзуо Исигуро

17:4005.10.2017
(обновлено: 17:43 05.10.2017)
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© REUTERS / Mike Segar/File PhotoБританский писатель японского происхождения Кадзуо ИсигуроБританский писатель японского происхождения Кадзуо Исигуро
© REUTERS / Mike Segar/File Photo

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости, Анна Михайлова. Британский писатель японского происхождения Кадзуо Исигуро — несомненная величина в современной литературе. В отличие от лауреата прошлого года — музыканта Боба Дилана, чья номинация по литературе вызвала у многих вопросы, — с нынешним выбором Нобелевского комитета вряд ли кто-то поспорит. Романы Исигуро переведены на 40 языков, однако для русскоязычных читателей Исигуро открылся сравнительно недавно. Главные произведения писателя начали издаваться в России лишь в конце 2000-х. Для тех, кто только собрался познакомиться с ними, РИА Новости подготовило краткий гид по литературному миру Кадзуо Исигуро.

Самый британский японский писатель

© AP Photo / Evan AgostiniБританский писатель японского происхождения Кадзуо Исигуро
© AP Photo / Evan Agostini
Британский писатель японского происхождения Кадзуо Исигуро

В объявлении Нобелевского комитета отмечено, что Исигуро награждают за то, что "в романах огромной эмоциональной силы раскрыл пропасть, таящуюся под нашим иллюзорным чувством связи с миром". В более простых формулировках все восемь его романов можно объединить главной темой – памяти. Герои Исигуро борются с тяжкими воспоминаниями, с потерями и осмыслением прошлого. Особое место в книгах Нобелевского лауреата занимают события Второй мировой войны и истоки фашизма.

Писатель Дмитрий Быков. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Левитин
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Несмотря на то, что его романы часто рассказывают о родной Японии (писатель родился в Нагасаки), Исигуро называют одним из самых английских авторов ХХ века. В этом контексте его часто сравнивают с Владимиром Набоковым и Джозефом Конрадом, которые также стали классиками западной литературы, хотя писали на не родном для них английском.

Исигуро, который живет в Великобритании с пяти лет, безусловно, владеет языком в совершенстве. Пожалуй, самая известная его книга — "Не отпускай меня" — включена в сотню лучших английских романов всех времен по версии журнала Time. А роман "Остаток дня" о воспоминаниях пожилого английского дворецкого и традициях британского общества накануне мировой войны принес писателю "Букеровскую премию". Российским поклонникам сюжет может быть известен по экранизации 1993 года с Энтони Хопкинсом и Эммой Томпсон в главных ролях. Фильм, вышедший в отечественный прокат под названием "На исходе дня" получил 8 номинаций на "Оскар".

Мастер вне жанра

© AFP 2017 / Leon NealБританский писатель японского происхождения Кадзуо Исигуро
© AFP 2017 / Leon Neal
Британский писатель японского происхождения Кадзуо Исигуро

Книги Исигуро необычны, в частности, тем, что их трудно отнести к определенным жанрам. Его первые два романа – "Там, где в дымке холмы" и "Художник зыбкого мира" – часто называют историческими, потому что они посвящены событиям Второй мировой войны, а точнее бомбежкам Нагасаки и Хиросимы. Однако, даже помещая героев в строгие рамки исторических событий, Исигуро описывает отношения и переживания, которые шире трагедий прошлого. На первый план выходят люди, пытающиеся справиться с психологической травмой, а не описания тех событий.

© AP Photo / Evan Agostini
Биография Кадзуо Исигуро

То же справедливо и в отношении условно детективного романа "Когда мы были сиротами", действие которого разворачивается в 1930-х гг.  Формально – это история частного детектива, который возвращается из Лондона в Шанхай, где расследует исчезновение своих родителей. На деле Исигуро лишь пародирует приемы детективных романов, оставаясь верен своему излюбленному приему погружения читателей в ткань чужой памяти.

Наконец, главный роман Исигуро – "Не отпускай меня" – одновременно и антиутопия, и научная фантастика, и история о силе любви и дружбы. Однако сам автор говорит, что книга задумывалась как метафора человеческой жизни – иллюстрация пассивности перед социальным неравенством и безропотного принятия своего долга перед обществом. "Не отпускай меня" стал лучшим романом 2005 года по версии "Тайм", номинировался на Букеровскую премию и лег в основу одноименного фильма 2010 года с Кирой Найтли и Эндрю Гарфилдом.

Что читать на русском

© AFP 2017 / Getty Images North America / Matt CarrБританский писатель японского происхождения Кадзуо Исигуро
© AFP 2017 / Getty Images North America / Matt Carr
Британский писатель японского происхождения Кадзуо Исигуро

На сегодняшний день в России вышло восемь романов Исигуро. Последний из них – "Погребенный великан" опубликован в 2015 году. Действие происходит в Средневековой Англии, где идет жестокая война между бриттами и саксами. На этом фоне пожилая пара отправляется на поиски сына. Несмотря на элементы фэнтези и эпоса в духе Рыцарей Круглого стола, Исигуро вновь рассуждает о памяти и забвении.

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© AFP 2017 / Jonathan Nackstrand
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Среди других книг Исигуро, уже полюбившихся российским читателям, стоит отметить роман 1995 года "Безутешные". Это произведение несколько выбивается из заданной в первых трех романах темы прошлого. Действие происходит в наше время в некоем европейском городе, где главный герой – известный пианист – тонет в хаосе встреч и обязательств, пытаясь не потерять контроль над собственной жизнью. Исигуро размещает описание трех дней на 500 страницах, которые держат внимание читателя, даже несмотря на нарочито сбивчивую, экспериментальную манеру повествования.

В более поздних работах Исигуро возвращается к реализму. В сборнике 2009 года "Ноктюрны: 5 историй музыки и наступления ночи", писатель возвращается к форме коротких рассказов, с которых начинал в 1980-х. Как следует из названия, истории объединяет музыка: Исигуро выводит в центр повествования гитаристов, саксофонистов, виолончелистов и поп-исполнителей. Впрочем, это и неудивительно, учитывая, что Исигуро также известен, как автор песен.

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