Писатель Марио Варгас Льоса стал лауреатом премии "Ясная поляна"

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Знаменитый латиноамериканский писатель Марио Варгас Льоса стал лауреатом литературной премии "Ясная Поляна" в номинации "Иностранная литература" за книгу "Скромный герой", премию литератор получит в России на церемонии вручения 12 октября в Большом театре.

"Варгас Льоса — матерый писателище. И не только потому, что в возрасте патриарха (ему перевалило за 80) не теряет свежести, точности и художественной силы пера подобно другому патриарху — русскому, писавшему украдкой и с молодым азартом "Хаджи-Мурата" на восьмом десятке. Но и потому что Варгас Льоса, несмотря на чехарду мод и веяний, терзающих мировую литературу, остается верен себе, своему искусству", — цитирует пресс-служба мнение члена жюри литературной премии "Ясная Поляна" Владислава Отрошенко.

По его словам, новый переведенный на русский язык роман Варгаса Льосы, вышедший на испанском в 2013 году, содержит "все то, чем с университетских времен радовала и продолжает радовать латиноамериканская литература — юмор, сарказм, любовь, колдовство, человечность, чувство и чувствование жизни".

Литературная премия "Ясная Поляна" три года назад ввела номинацию "Иностранная литература", в которой выбирает самые важные книги XXI века и отмечает их перевод на русский язык. В 2016 году лауреатом премии стал Орхан Памук за книгу "Мои странные мысли", а Аполлинария Аврутина получила награду за ее перевод на русский.

На церемонии будут также вручены премии в номинациях "Современная русская проза" и "Событие".

Марио Варгас Льоса (родился в 1936 году) — классик мировой литературы, один из творцов "бума" латиноамериканской прозы наряду с Хулио Кортасаром, Хорхе Луисом Борхесом и Габриэлем Гарсия Маркесом. Роман "Скромный герой", по словам автора, является притчей о современной стране. Книга переведена более чем на 20 языков и стала бестселлером в 10 странах.