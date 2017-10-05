Скончалась французская актриса из русского княжеского рода Анна Вяземски

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Французская актриса и писательница из русского княжеского рода Вяземских Анна Вяземски скончалась в четверг в Париже на 70-м году жизни, сообщил издательский дом "Галлимар" (Gallimard).

"Романистка и актриса Анна Вяземски скончалась сегодня", — сообщается в Twitter издательства.

По данным агентства Франс Пресс, Вяземски болела раком, около месяца назад она была доставлена в одну из парижских больниц.

Обладательница Гонкуровской премии лицеистов, Анна Вяземская по материнской линии приходится внучкой нобелевскому лауреату по литературе Франсуа Мориаку, по отцовской принадлежит к русскому княжескому роду Вяземских.

В конце 1960-х годов училась на философском факультете университета "Париж-X" в Нантерре. Фильм "Китаянка" (1967) стал началом профессиональных и личных отношений с режиссером Жаном-Люком Годаром, женой которого Вяземски оставалась до 1979 года.

На русский язык переведено несколько произведений Вяземски, в числе которых роман "Горстка людей", удостоенный Большой премии Французской академии и премии Ренодо. Произведение основано на дневнике вымышленного князя Владимира Белогородского, который он вел перед тем, как погиб в августе 1917 года. История Белогородского отчасти совпадает с биографией прадеда Анны Вяземски — князя Бориса Вяземского.