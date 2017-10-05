Адвокат Учителя составил для кинотеатров памятку по "борьбе с мракобесами"

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Защита режиссера Алексея Учителя подготовила памятку для владельцев кинотеатров, на которых оказывают давление ради отказа от проката фильма "Матильда", сообщил РИА Новости адвокат Константин Добрынин.

"Мы подготовили специальный "Пакет "Матильда" в помощь владельцам кинотеатров и кинопрокатчиков от непрекращающегося давления с целью отказаться от проката. Эти в сжатом виде все аргументы за "Матильду" и против попыток запретов ее показа", — сказал он.

Адвокат напомнил, что фильм получил в министерстве культуры прокатное удостоверение и никаких ограничений для его трансляции нет, а за угрозы владельцам кинотеатров уже возбуждено уголовное дело, в рамках которого арестован лидер незарегистрированной организации "Христианское государство" Александр Калинин. Добрынин сослался на пленум Верховного суда, распоряжения Генпрокуратуры и прокуратуры Москвы, МВД.

"Первое правило борьбы с мракобесом: расскажи всем о мракобесе. В первую очередь журналистам, затем адвокатам, а затем правоохранительным органам… При наличии поводов опасаться противоправных действий со стороны радикально настроенных групп граждан во время демонстрации фильма "Матильда", вам надо обратиться к местному руководству органов внутренних дел, федеральной службы безопасности, на которые законом возложено решение вопросов обеспечения правопорядка и защиты граждан, имущества и всего прочего, от незаконных посягательств мракобесов", — пишет адвокат.

Фильм "Матильда" рассказывает об увлечении наследника российского престола — будущего императора Николая II — балериной Матильдой Кшесинской. Задолго до выхода в прокат картина вызвала широкий общественный резонанс. Главными сторонами противостояния стали режиссер Алексей Учитель и депутат Госдумы от "Единой России" Наталья Поклонская. Представители общественного движения "Царский крест" назвали "Матильду" "антироссийской и антирелигиозной провокацией", а Поклонская попросила Генпрокуратуру проверить картину, она также призвала отозвать выданное фильму прокатное удостоверение.

По словам Поклонской, специалисты и ученые сделали комплексную экспертизу материалов фильма, которая показала, что созданный в "Матильде" образ не соответствует образу канонизированного РПЦ императора Николая II. Министр культуры РФ Владимир Мединский заявил, что его возмущает умышленно нагнетаемая вокруг картины истерия, при том что это "обычный художественный фильм".

Организация "Христианское государство — Святая Русь" разослала директорам кинотеатров письма с требованиями отказаться от проката фильма "Матильда". В требовании, в частности, говорилось, что любой баннер или афиша фильма будут рассматривать как "желание унизить святых православной церкви".

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что организация, которая называет себя "Христианское государство — Святая Русь", не зарегистрирована в Минюсте, поэтому, по сути, речь идет об угрозах со стороны анонимных экстремистов, что недопустимо. По словам Пескова, государство будет жестко реагировать на это.