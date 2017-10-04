Минкультуры отказалось отзывать у "Матильды" прокатное удостоверение

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Министерство культуры не планирует отзывать прокатное удостоверение у фильма "Матильда" Алексея Учителя, так как это незаконно, сообщил журналистам в среду глава ведомства Владимир Мединский.

В среду на заседании общественного совета прошел просмотр фильма "Матильда".

"К нам действительно поступил депутатский запрос о необходимости создать общественный совет и рассмотреть на этом общественном совете отзыв прокатного удостоверения. Это процедура незаконна, и мы очень рады, что после прошедшего обсуждения общественный совет стал играть ту роль, которую он и должен играть. Роль консультативную, роль консолидирующую, роль органа, который не занимает жесткую позицию, а который радеет за развитие культуры", — сказал Мединский.

По его словам, удостоверение федерального образца — это единственный и исчерпывающий законный документ, который разрешает показ любого кинофильма на территории Российский Федерации. "Есть законная процедура его выдачи и законная процедура его невыдачи", — подчеркнул министр.

"Матильда" выходит в российский прокат 26 октября. Фильм посвящен судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий император Николай II.

Задолго до выхода в прокат картина спровоцировала общественный резонанс: представители общественного движения "Царский крест" назвали "Матильду" "антироссийской и антирелигиозной провокацией", а депутат Госдумы Наталья Поклонская попросила Генпрокуратуру проверить картину, она также призвала отозвать выданное фильму прокатное удостоверение. По ее словам, специалисты и ученые сделали комплексную экспертизу материалов фильма, которая показала, что созданный в "Матильде" образ не соответствует образу канонизированного РПЦ императора Николая II. Мединский заявил, что его возмущает умышленно нагнетаемая вокруг картины истерия, притом что это "обычный художественный фильм".