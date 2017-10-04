Замминистра культуры прокомментировал дело "Седьмой студии"

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Дело о "Седьмой студии" является вопросом несовершенства человека, а не законодательства, и расходование бюджетных средств всегда будет тщательно контролироваться, сообщил в интервью РИА Новости заместитель министра культуры Александр Журавский.

"Конечно, правоприменительная практика свидетельствует о том, что совершенствование действующего законодательства актуально всегда. Но дело "Седьмой студии" – это не вопрос несовершенства законодательства, это вопрос несовершенства человека. Расходование же бюджетных средств всегда будет тщательно контролироваться", — сказал Журавский.

По его словам, в настоящее время существует ряд механизмов поддержки современного театра. В частности, ежегодно выделяется около 200 миллионов рублей на региональные театральные и музыкальные проекты. Более того, в следующем году президентские гранты, которые выделяются также и театрам, будут проиндексированы на 44%, их получат такие учреждения, как Студия театрального искусства Сергея Женовача, Губернский театр, Геликон-опера, Театр Наций.

В то же время около полумиллиарда рублей в этом году выделено на проект "Большие гастроли", который охватывает 237 театров в 83 регионах России. Также 300 миллионов рублей будет выделяться на поддержку детских, кукольных и молодежных театров и 670 миллионов рублей — на поддержку театров в городах с населением до 300 тысяч человек.

Режиссер Кирилл Серебренников, экс-бухгалтер "Седьмой студии" Нина Масляева, гендиректор "Седьмой студии" Юрий Итин и бывший директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский являются фигурантами дела о мошенничестве с госсредствами. В мае в столичном театре "Гоголь-центр" и дома у Серебренникова прошли обыски в рамках дела о хищении госсредств в основанной им некоммерческой организации "Седьмая студия". По данным следствия, министерство культуры России выделило "Седьмой студии" около 70 миллионов рублей на спектакли и гастроли. Обвиняемые, по мнению следствия, похитили деньги с помощью фиктивных документов об организации спектакля "Сон в летнюю ночь".

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