Французский певец хочет написать песню о Крыме и снять там клип

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт — РИА Новости, Виктор Лященко. Французский певец Мурад Бурави намерен написать песню о Крыме, снять на полуострове музыкальный клип, а также дать здесь концерт.
"Я работаю в Лондоне в студии Пола Маккартни над новым альбомом. Я уже думал о написании песни о Крыме и хотел бы снять следующий видеоклип здесь", — сказал Бурави на пресс-конференции в крымском пресс-центре МИА "Россия сегодня".
Певец уже не первый раз посещает крымский регион и заявил, что хотел бы дать здесь полноценный большой концерт.
"Первый раз, когда я увидел Крым, в моем сердце возникло чувство сродни первой любви к девушке", — отметил он.
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