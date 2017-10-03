Французский певец хочет написать песню о Крыме и снять там клип

Актер Сами Насери и певец Мурад Бурави на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня в Симферополе. 3 октября 2017

Актер Сами Насери и певец Мурад Бурави на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня в Симферополе. 3 октября 2017

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт — РИА Новости, Виктор Лященко. Французский певец Мурад Бурави намерен написать песню о Крыме, снять на полуострове музыкальный клип, а также дать здесь концерт.

Бурави в сопровождении своего друга французского актера, исполнителя главной роли в серии фильмов "Такси" Сами Насери прилетел в Крым в конце сентября для участия в "Форуме мира" в Ялте, организатором которого выступил Всемирный благотворительный альянс "Миротворец".

"Я работаю в Лондоне в студии Пола Маккартни над новым альбомом. Я уже думал о написании песни о Крыме и хотел бы снять следующий видеоклип здесь", — сказал Бурави на пресс-конференции в крымском пресс-центре МИА "Россия сегодня".

Певец уже не первый раз посещает крымский регион и заявил, что хотел бы дать здесь полноценный большой концерт.

"Первый раз, когда я увидел Крым, в моем сердце возникло чувство сродни первой любви к девушке", — отметил он.

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