"АБВГДейку" признали лучшей детской программой на отечественном ТВ

МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Лауреатом телевизионной премии "ТЭФИ-2017" в номинации "Программа для детей и юношества" стала "АБВГДейка", выходящая в эфир на канале "ТВ Центр", передает корреспондент РИА Новости с церемонии награждения.

Торжественная церемония вручения премии проходит во вторник в кинотеатре "Россия".

В номинации "Развлекательная программа "образ жизни" победу одержала программа "Правила жизни" на канале "Россия-К", а лучшей просветительской программой признали "Военную тайну" на РЕН ТВ.

Программа "Время покажет" на Первом канале стала лауреатом в номинации "Дневное ток-шоу".

ТЭФИ — индустриальная телевизионная премия, присуждаемая за высшие достижения в области телевизионных искусств. Премия была учреждена Фондом "Академия Российского телевидения" 21 декабря 1994 года и в разные годы включала различное количество номинаций. С 2014 года организатором премии является Комитет индустриальных телевизионных премий. Победители традиционно награждаются бронзовой статуэткой "Орфей" работы Эрнста Неизвестного.