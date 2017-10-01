Театр "Современник" открыл 62-й сезон спектаклем "Три товарища"

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Московский театр "Современник" 1 октября открыл свой 62-й сезон по традиции в день рождения своего основателя Олега Ефремова.

"Я счастлива, что наступил этот день, — сказала художественный руководитель театра, народная артистка России Галина Волчек. — Идет время, и каждый сбор труппы — это счастливый день для всех нас… Я хочу только одного — вашей верности этому театру, верности и любви тому, что сделал Олег Николаевич, за которым мы все пошли, и о чем никогда ни минуты не пожалели".

По словам Волчек, новый сезон совсем скоро представит свою первую премьеру, которая состоится 6 октября. Это авторский спектакль Валентина Гафта и Саида Багова "Пока существует пространство".

"Это спектакль о любви и бесконечности", — сказал РИА Новости Гафт. Артисты в этой постановке не только авторы идеи, но и соавторы — драматурги, и единственные исполнители ролей.

27 октября во дворце на Яузе, где "Современник" работает в связи с ремонтом основного здания на Чистых прудах состоится музыкальный вечер "Олег Ефремов. Посвящение".

На середину декабря намечена новая премьера — "Возвращение" по пьесе Гарольда Пинтера в постановке Сергея Газарова. В октябре режиссер Егор Перегудов приступит к работе над спектаклем "Свадьба" по произведениям Зощенко, Брехта, Ильфа и Петрова. Премьера состоится в марте.

Молодой режиссер, выпускник ГИТИСа (мастерская Сергея Женовача) Айдар Заббаров приступит к репетициям спектакля, название которого будет обнародовано позже.

Кроме того, в течение сезона планируется спектакль по пьесе Славомира Мрожека "Эмигранты" в постановке питерского известного режиссера Григория Козлова.