В Московской филармонии стартует проект "Мама, я меломан"

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Новый проект "Мама, я меломан", включающий цикл концертов классической музыки, открывается в этом сезоне в Московской филармонии.

Первый концерт состоится 1 октября в Международный день музыки, выступления проекта запланированы на 23.00.

Каждая программа нового проекта "Мама, я меломан" включает шедевры классической музыки в исполнении мэтров и звезд, которые возьмутся убедить в том, что классическая музыка — это не только интересно, но и по-настоящему увлекательно. Также в рамках проекта пройдут занимательные лекции и комментарии известных музыкантов.

Позднее начало концертов в 23.00, их краткость — не более одного часа без антракта, а также доступные цены на билеты — от 300 до 1 тысячи рублей — дадут возможность каждому желающему стать настоящим меломаном. Еще одно нововведение: впервые слушатели смогут сами повлиять на программу проекта. За месяц до каждого концерта на сайте будет открываться голосование, где можно будет выбрать жанр (фортепианный, скрипичный концерт и т.д.) и композитора (от Баха до Адамса). На основании полученных рейтингов музыканты и вокалисты будут формировать программы своих выступлений.

Первый концерт проекта "Мама, я меломан" состоится в Международный день музыки 1 октября в Концертном зале им. Чайковского. На сцену выйдет Госоркестр России им. Светланова под руководством молодого дирижера Валентина Урюпина.

Голосование за программу первого концерта проходило на сайте ya.meloman.ru с 1 по 15 сентября. В десятку композиторов, выбранных слушателями, вошли Рахманинов, Чайковский, Моцарт, Шопен, Стравинский, Бетховен, Шостакович, Бах, Прокофьев, Брамс. Самым популярным из предложенных в списке оказался Верди. На основе рейтинга и с учетом пожеланий оркестра в программу первого концерта вошли сочинения Верди, Бетховена, Рахманинова, Прокофьева, Стравинского и Чайковского.

Перед концертом в Камерном зале филармонии в 22.00 состоится лекция музыковеда Ярослава Тимофеева. Вход на лекцию свободный при наличии билета на концерт.