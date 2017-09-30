РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Культура

В Рязанской области прошел праздник поэзии, посвященный 122-летию Есенина

22:0930.09.2017
(обновлено: 12:24 02.10.2017)
0240
© РИА Новости / РИА НовостиПерейти в фотобанкПоэт Есенин с матерьюПоэт Есенин с матерью
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк

РЯЗАНЬ, 30 сен — РИА Новости. Праздник поэзии "Земля моя златая!", посвященный 122-й годовщине со дня рождения Сергея Есенина, прошел в селе Константиново Рязанской области — на родине великого поэта, сообщает в субботу правительство региона.

Праздник поэзии проводится традиционно в рамках творческого проекта "Есенинские дни". Традиционно праздник собирает тысячи почитателей таланта Есенина, а также писателей, поэтов, литераторов со всей страны. В этом году для гостей и участников мероприятия была организована работа многочисленных творческих площадок. В торжественных мероприятиях принял участие губернатор Рязанской области Николай Любимов.

"На прекрасной рязанской земле появился на свет человек, которому суждено было стать одним из самых лучших поэтов, знаменитых на весь мир, любимых в России и далеко за ее пределами. Все, кто бы ни приезжал на родину Есенина, говорят – только в этих живописных краях мог вырасти такой великий талант! Константиново – вдохновляющая земля, именно благодаря здешним красотам Сергей Есенин раскрыл свой талант", – сказал Любимов, приветствуя гостей праздника.

Губернатор обратился со словами благодарности к руководству и сотрудникам музея-заповедника Сергея Есенина за большой труд по сохранению памяти и наследия поэта. "Здешняя природа уникальна, и наша общая задача – сберечь красоту и исторический облик есенинской Руси", – сказал глава региона.

Со сцены Любимов прочел отрывок из стихотворения Сергея Есенина "Руси". "Почти в каждой строке поэта – безграничная любовь к родному краю. Читайте стихи Есенина, любите их и любите свою малую родину", – обратился глава региона к присутствующим.

Отвечая на вопросы журналистов, Любимов отметил, что праздник есенинской поэзии является визитной карточкой Рязанского региона.

Крымские строчки. Любимые места отдыха поэтов и писателей
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Крымские строчки. Любимые места отдыха поэтов и писателей
"Константиново – одно из знаменитых и почитаемых в России мест. Ежегодно сюда приезжают сотни тысяч гостей. Мы хотим развивать музей-заповедник, сделать Константиново одним из крупных туристических центров России, сохранив при этом есенинские места, не затронув ландшафты и природную красоту", — сказал Любимов.

Глава региона отметил, что нужно создавать современную инфраструктуру, чтобы туристы, которые приезжают в Константиново, могли остаться на несколько дней и насладиться всеми красотами этих мест. По словам Любимова, сейчас ведется работа по строительству въездной зоны и гостиницы.

На празднике в доме Л.И. Кашиной состоялись театрализованные экскурсии "Ожившие воспоминания". В доме священника Смирнова работала тематическая выставка "Революционный вихрь", здесь же прошел концерт Рязанского камерного хора.

Памятник С.Есенину в Константиново, архивное фото
© РИА Новости / Юрий Кавер
Перейти в фотобанк
Рязанские власти будут активно развивать "Есенинскую Русь"
Все желающие смогли посетить "Константиновский базар", где были представлены работы мастеров народных промыслов. Маленьких гостей праздника встречала детская игровая зона с подвижными играми конца XIX века.

Кроме того, состоялся концерт группы Feelin"s. Музыканты представили публике песни на стихи поэта, а также сочинения современных авторов. В усадьбе родителей Есенина прошел концерт песенно-инструментального ансамбля "Радуница" и поэтический митинг. На главной сцене праздника выступил Государственный академический рязанский русский народный хор имени Е. Попова, и прошло награждение лауреатов Всероссийского поэтического конкурса имени Сергея Есенина.

Другие новости региона читайте здесь >>

Комментировать
Культура
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена