В Рязанской области прошел праздник поэзии, посвященный 122-летию Есенина

РЯЗАНЬ, 30 сен — РИА Новости. Праздник поэзии "Земля моя златая!", посвященный 122-й годовщине со дня рождения Сергея Есенина, прошел в селе Константиново Рязанской области — на родине великого поэта, сообщает в субботу правительство региона.

Праздник поэзии проводится традиционно в рамках творческого проекта "Есенинские дни". Традиционно праздник собирает тысячи почитателей таланта Есенина, а также писателей, поэтов, литераторов со всей страны. В этом году для гостей и участников мероприятия была организована работа многочисленных творческих площадок. В торжественных мероприятиях принял участие губернатор Рязанской области Николай Любимов.

"На прекрасной рязанской земле появился на свет человек, которому суждено было стать одним из самых лучших поэтов, знаменитых на весь мир, любимых в России и далеко за ее пределами. Все, кто бы ни приезжал на родину Есенина, говорят – только в этих живописных краях мог вырасти такой великий талант! Константиново – вдохновляющая земля, именно благодаря здешним красотам Сергей Есенин раскрыл свой талант", – сказал Любимов, приветствуя гостей праздника.

Губернатор обратился со словами благодарности к руководству и сотрудникам музея-заповедника Сергея Есенина за большой труд по сохранению памяти и наследия поэта. "Здешняя природа уникальна, и наша общая задача – сберечь красоту и исторический облик есенинской Руси", – сказал глава региона.

Со сцены Любимов прочел отрывок из стихотворения Сергея Есенина "Руси". "Почти в каждой строке поэта – безграничная любовь к родному краю. Читайте стихи Есенина, любите их и любите свою малую родину", – обратился глава региона к присутствующим.

Отвечая на вопросы журналистов, Любимов отметил, что праздник есенинской поэзии является визитной карточкой Рязанского региона.

"Константиново – одно из знаменитых и почитаемых в России мест. Ежегодно сюда приезжают сотни тысяч гостей. Мы хотим развивать музей-заповедник, сделать Константиново одним из крупных туристических центров России, сохранив при этом есенинские места, не затронув ландшафты и природную красоту", — сказал Любимов.

Глава региона отметил, что нужно создавать современную инфраструктуру, чтобы туристы, которые приезжают в Константиново, могли остаться на несколько дней и насладиться всеми красотами этих мест. По словам Любимова, сейчас ведется работа по строительству въездной зоны и гостиницы.

На празднике в доме Л.И. Кашиной состоялись театрализованные экскурсии "Ожившие воспоминания". В доме священника Смирнова работала тематическая выставка "Революционный вихрь", здесь же прошел концерт Рязанского камерного хора.

Все желающие смогли посетить "Константиновский базар", где были представлены работы мастеров народных промыслов. Маленьких гостей праздника встречала детская игровая зона с подвижными играми конца XIX века.

Кроме того, состоялся концерт группы Feelin"s. Музыканты представили публике песни на стихи поэта, а также сочинения современных авторов. В усадьбе родителей Есенина прошел концерт песенно-инструментального ансамбля "Радуница" и поэтический митинг. На главной сцене праздника выступил Государственный академический рязанский русский народный хор имени Е. Попова, и прошло награждение лауреатов Всероссийского поэтического конкурса имени Сергея Есенина.

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