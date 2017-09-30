В России пройдет Международный музыкальный фестиваль "BRASS DAYS"

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Седьмой Международный музыкальный фестиваль медного духового искусства "BRASS DAYS" пройдет, как и в прошлом году, в двух городах — Москве и Туле, концерты пройдут с 30 сентября по 6 ноября, сообщили в пресс-службе фестиваля.

Москва — Тула

Инициатором и художественным руководителем фестиваля стал один из лучших трубачей и молодых симфонических дирижеров России Владислав Лаврик. Этот музыкальный форум проходит при поддержке Минкультуры РФ, Московской консерватории и Тульской филармонии.

"В этом году фестиваль пройдет уже в седьмой раз, и снова концерты будут поделены между двумя городами — Москвой и Тулой, — сказал РИА Новости Лаврик. — В них, в частности, примут участие такие выдающиеся солисты, как пианист Борис Березовский, трубач из Италии Андреа Джиффреди и португальский тубист Серджио Каролино, два ансамбля из Америки, брасс-ансамбль ГАБТа, а также замечательные оркестры — имени Светланова и "Новая Россия". Я очень рад, что год от года фестиваль "BRASS DAYS" развивается и вызывает большой интерес у публики".

"BRASS DAYS" своим концертом 30 сентября откроет не только сам фестиваль, но и юбилейный 80-ый сезон Тульской областной филармонии. На сцене Концертного зала филармонии выступит один из самых блестящих пианистов современности Борис Березовский Он будет солировать в Концерте №2 Сергея Рахманинова. Также в программе Симфония №2 ми минор композитора. За дирижерский пульт Государственного симфонического оркестра "Новая Россия" в этот вечер встанет Владислав Лаврик.

Рождение оркестра

На следующий день в рамках фестиваля состоится презентация нового коллектива — Тульского филармонического оркестра. Символично, что осуществить этот масштабный проект удалось к юбилею филармонии. Возглавит оркестр лауреат премии президента РФ Владислав Лаврик. В программе дебютного для новорожденного оркестра выступления: сочинения Бетховена, Вивальди, Моцарта, Прокофьева, Чайковского. В концерте примут участие лауреаты международных конкурсов Анастасия Тимошенко (скрипка) и Владислав Белоусов (виолончель), а худрук выступит не только в роли дирижера, но и солиста.

Второго октября тульских меломанов ждет встреча с виртуозным искусством брасс-ансамбля солистов оркестра Большого театра, удостоенного наград престижных фестивалей. Прозвучат произведения Баха, Генделя, Верди, Пьяцоллы и других композиторов в оригинальных аранжировках, которым славится ансамбль.

Московская часть фестиваля откроется в консерватории 12 октября. В этот вечер выступит Струнный оркестр РНО. В программе — сочинения Торелли, Баха, Стравинского.

Музыканты из США, Италии и Португалии

На концерте, который состоится в Малом зале Московской консерватории 26 октября, состоится парад уникальных коллективов: брасс-квартета Smoky mountain из США, Квинтет деревянных духовых инструментов штата Колорадо (США), брасс-ансамблей РНО и ГАБТА, Госоркестра имени Светланова, Национального филармонического оркестра России и Квартета валторн оркестра Музыкального театра.

Традиционный гала-концерт "BRASS DAYS" состоится в Большом заде консерватории 4 ноября. В этот вечер московская публика познакомиться с двумя яркими солистами —итальянским трубачом Андреа Джиффреди и тубистом из Португалии Серджо Каролино.

Завершится фестиваль 6 ноября выступлением Ансамбля "Брасс-солисты России", который состоится в зале Московской филармонии. На концерте будет звучать "классика на века": Гершвин, Бернстайн и Пьяццолла.