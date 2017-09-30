Иосиф Кобзон возглавил детскую музыкальную академию в ДНР

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Народный артист СССР, депутат Госдумы Иосиф Кобзон стал почетным руководителем "Детской музыкальной академии" в ДНР. О запуске нового образовательного проекта было объявлено на встрече Кобзона с воспитанниками и педагогами музыкальных школ республики, пишет Донецкое агентство новостей.

Предполагается, что в рамках обучения мастер-классы и конкурсы будут проводить преподаватели из России, а лучшие воспитанники смогут обучаться в российских музыкальных школах.

Во время встречи Кобзон также оценил способности выступавших молодых музыкантов и похвалил их за рвение и любовь к музыке.

"Я получил истинное наслаждение. Смотрю на детей и думаю: какая война их сможет победить? Никакая. Взрывы заканчиваются, и они сразу бегут к инструментам. Эта встреча не парадная, не протокольная, а очень полезная. То, что мы увидели, это просто замечательно. Талантливые дети", — отметил Кобзон.