"Современник" отметит юбилей Олега Ефремова поэтическим вечером

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Московский театр "Современник" в честь 90-летнего юбилея своего основателя — выдающегося режиссера и деятеля театра Олега Николаевича Ефремова — накануне его дня рождения 30 сентября проведет поэтический вечер "Время Ефремова".

Как сообщили в пресс-службе театра, на вечере "Время Ефремова", который состоится на Другой сцене театра на Чистых прудах 30 сентября в 22.30 мск, будет звучать поэзия шестидесятых. На сцену выйдут Василий Мищенко, Александр Хованский, Дарья Белоусова, Дмитрий Гирев, Шамиль Хаматов и многие другие артисты театра.

Когда вечер завершится, настанет первый день октября — День рождения Олега Ефремова, который "Современник" встретит вместе со своими постоянными зрителями, попробовав немножко уловить ощущение того момента, с которого начинался "Современник", когда в небольшом пространстве играли свой первый, ночной спектакль "Вечно живые".

Утром труппа "Современника" встретится на Новодевичьем кладбище, чтобы почтить память создателя театра.

А днем "Современник" по традиции откроет свой новый сезон в день рождения создателя театра и его первого художественного руководителя.

"В этот день в фойе Другой сцены откроется арт-пространство "Ефремов", где будут представлены фотографии, документы и высказывания Ефремова. Прошло время, но все идеи, высказанные Олегом Николаевичем, и сегодня абсолютно современны", — сказала РИА Новости завлит театра Евгения Кузнецова.

Олег Ефремов (1927-2000) — выдающийся российский актер, режиссер, педагог, театральный деятель. Народный артист СССР, лауреат трех Госпремий СССР и двух Госпремий РФ, герой социалистического труда. Основатель театра "Современник", где был худруком с 1956 по1970 гг. С 1970 года возглавлял МХАТ, а затем МХТ им. Чехова. На протяжении полувека преподавал мастерство актера в Школе-студии МХАТ.