В Театре на Таганке рассказали об интерактивном музее к столетию Любимова

МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. Интерактивный музей откроется в Театре на Таганке 30 сентября, в день столетия со дня рождения его основателя, режиссера Юрия Любимова (1917 – 2014): на стенах фойе театра "оживут" его легендарные актеры – Владимир Высоцкий, Леонид Филатов и другие.

Центральным звеном Интерактивного музея стал кабинет Любимова, на стенах которого зафиксирована почти вся история Таганки — от пола до потолка они исписаны автографами известных персон. Начало этой традиции положил Андрей Вознесенский, начертавший на стене: "Все богини – как поганки перед бабами с Таганки". Продолжили традицию Андрей Тарковский, Артур Миллер, Лоуренс Оливье, Евгений Евтушенко, Михаил Шемякин, Эрнст Неизвестный, Иннокентий Смоктуновский, Сергей Параджанов, Георгий Данелия и многие другие. Есть на стене и автограф президента РФ Владимира Путина.

В экспозиции кабинета так же представлены мемориальные экспонаты – мебель, фортепиано, настольные лампы, гитара Владимира Высоцкого, книги Любимова.

"Поскольку кабинет мастера слишком маленький, его невозможно показать всем желающим. Поэтому родилась идея перенести его в фойе в виде проекции, в которой оживает история Таганки", — рассказала РИА Новости худрук театра Ирина Апексимова, отметив, что и в реальном кабинете будут проходить экскурсии.

Помимо 3D-проекции автографов, на стенах фойе зрители увидят воспоминание о Любимове и театре поэтов Беллы Ахмадуллиной, Андрея Вознесенского и других очевидцев создания "Таганки", а так же отрывки из знаменитых спектаклей с участием Владимира Высоцкого, Леонида Филатова, архивные фото Любимова и труппы.

"Мы брали архивные материалы и переводили в их в 3D, потом это все синхронизировалось. Такого никто никогда в театре не делал. Это попытка современными техническими средствами показать историю театра. Автор инсталляции — Владислав Балабанов", — рассказал журналистам гендиректор компании United 3D Labs Дмитрий Ватулин.

С помощью touch-панелей посетители смогут так же смогут пройти виртуальный тур, заглянув во все цеха театра.