В Театре на Таганке рассказали об интерактивном музее к столетию Любимова

МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. Интерактивный музей откроется в Театре на Таганке 30 сентября, в день столетия со дня рождения его основателя, режиссера Юрия Любимова (1917 – 2014): на стенах фойе театра "оживут" его легендарные актеры – Владимир Высоцкий, Леонид Филатов и другие.
В экспозиции кабинета так же представлены мемориальные экспонаты – мебель, фортепиано, настольные лампы, гитара Владимира Высоцкого, книги Любимова.
Помимо 3D-проекции автографов, на стенах фойе зрители увидят воспоминание о Любимове и театре поэтов Беллы Ахмадуллиной, Андрея Вознесенского и других очевидцев создания "Таганки", а так же отрывки из знаменитых спектаклей с участием Владимира Высоцкого, Леонида Филатова, архивные фото Любимова и труппы.
"Мы брали архивные материалы и переводили в их в 3D, потом это все синхронизировалось. Такого никто никогда в театре не делал. Это попытка современными техническими средствами показать историю театра. Автор инсталляции — Владислав Балабанов", — рассказал журналистам гендиректор компании United 3D Labs Дмитрий Ватулин.
С помощью touch-панелей посетители смогут так же смогут пройти виртуальный тур, заглянув во все цеха театра.