Фильм "Оно" стал самым кассовым хоррором в истории

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Хоррор Андреса Мускетти "Оно" вошел в история кинемотографа, став самым кассовым фильмом ужасов, заявила глава маркетингового отдела Warner Brothers Сью Кролл, слова которой передает издание Variety.

Фильм собрал в прокате уже свыше 500 миллионов долларов. Ранее самым кассовым хоррором считался фильм "Изгоняющий дьявола", который заработал 441 миллион долларов.

"Достижение отметки в 500 миллионов долларов — это не совсем сложно для хорошего блокбастера, но для фильма ужасов это войдёт в историю. Мы не можем не гордиться этим фактом", — заявила Кролл.

Она поздравила режиссера Андреса Мускетти с подобным успехом, а также отметила, что съемочная команда создала фильм, который затронул зрителей по всему миру.

Кинолента по уже экранизировавшейся книге Стивена Кинга повествует о семи подростках в городке Дерри, где пропадают дети, которых похищает жуткий клоун Пеннивайз.