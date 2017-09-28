Министр культуры Крыма уверена в успехе нового фильма Пиманова

Перед премьерным показом фильма продюсера, режиссера и телеведущего Алексея Пиманова Крым в кинотеатре Муссон в Севастополе

Перед премьерным показом фильма продюсера, режиссера и телеведущего Алексея Пиманова Крым в кинотеатре Муссон в Севастополе

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости, Виктор Лященко. Фильм Алексея Пиманова "Крым", отражающий события времен воссоединения крымского полуострова с Россией, ждет успех у зрителей, заявила РИА Новости министр культуры республики Арина Новосельская.

Премьера картины, снятой при поддержке Министерства обороны России, состоялась 27 сентября в Кремле. Двумя днями ранее предпремьерный показ состоялся в Симферополе и Севастополе. Фильм Алексея Пиманова "Крым" основан на событиях марта 2014 года.

"Мне очень понравилась кинокартина, потому что события "Крымской весны" достаточно сложно художественно отразить. Фильм очень красивый, наполненный, с достаточно большой долей трагизма, отношений, глубины человеческих чувств. Уверена, что он будет иметь большой успех у зрителей", — сказала РИА Новости Новосельская.

Картина ведущего программы "Человек и закон" Алексея Пиманова рассказывает о двух молодых людях, севастопольце Саше и киевлянке Алене, которых судьба свела на раскопках средневекового города Мангуп-Кале в Крыму во время событий 2014 года, когда полуостров воссоединился с Россией.