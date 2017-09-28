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Культура

Опера Шостаковича была в центре внимания выставки музея Виктории и Альберта

03:4528.09.2017
(обновлено: 03:47 28.09.2017)
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© РИА Новости / Мария ТабакВыставка музея Виктории и Альберта в Лондоне. Архивное фотоВыставка музея Виктории и Альберта в Лондоне. Архивное фото
© РИА Новости / Мария Табак

ЛОНДОН, 27 сен – РИА Новости, Мария Табак. Несколько российских музеев и архивов предоставили экспонаты для выставки "Опера: страсть, власть и политика" в лондонском музее Виктории и Альберта, один из залов которой целиком посвящен постановке оперы Дмитрия Шостаковича "Леди Макбет Мценского уезда", рассказала РИА Новости куратор выставки Кейт Бэйли.

История оперы в семи частях

Выставка, открывающаяся 30 сентября, рассказывает о 400 годах истории оперного жанра на примере семи спектаклей в семи городах Европы, каждый из которых знаменовал собой новый этап развития оперы: "Коронация Поппеи" Клаудио Монтеверди в Венеции (1642), "Ринальдо" Георга Фридриха Генделя в Лондоне (1711), "Свадьба Фигаро" Вольфганга Амадея Моцарта в Вене (1786), "Набукко" Джузеппе Верди в Милане (1842), "Тангейзер" Рихарда Вагнера в Париже (1861), "Саломея" Рихарда Штрауса в Дрездене (1905) и "Леди Макбет Мценского уезда" Дмитрия Шостаковича в Ленинграде (1934).

Авторы выставки стремились рассказать о том, как различные социальные, политические, культурные и экономические факторы эпохи влияли на жанр оперы. Поэтому среди более чем 300 экспонатов можно увидеть и образцы венецианского стекла, и наряды куртизанок, и театральные афиши, и гравюры с изображением строящейся парижской оперы, и "Рабочего и колхозницу".

"Это первая выставка такого масштаба, посвященная опере. Мы очень гордимся этим. На создание выставки ушло пять лет", — рассказал журналистам директор музея Виктории и Альберта Тристрам Хант.

© РИА Новости / Мария ТабакВыставка музея Виктории и Альберта в Лондоне
© РИА Новости / Мария Табак
Выставка музея Виктории и Альберта в Лондоне

Идея выставки принадлежит музыкальному директору Королевского театра оперы и балета Антонио Паппано и бывшему директору музея Мартину Роту, недавно скончавшемуся.

"Нам очень грустно, что Мартина нет сегодня с нами на открытии выставки, он бы очень радовался", — сказал директор Ковент-Гардена Алекс Бирд.

Поворотный момент

"Опера всегда откликалась на события современности, всегда использовала новые технологии и всегда раздвигала границы допустимого", — заявила на пресс-показе выставки ее куратор Кейт Бэйли.

Опера Шостаковича с успехом шла на сцене два года, эскизы декораций, фотографии, автографы композитора представлены на выставке в V&A, как и приглашение на премьеру, адресованное советскому политическому деятелю Сергею Кирову. Но постановка раздвинула границы допустимого настолько, что оказалась под запретом после того, как ее посмотрел Иосиф Сталин. Знаменитая статья "Сумбур вместо музыки" появилась вскоре после того, как Сталин ушел с оперы, не досмотрев ее.

"Леди Макбет" оставалась под запретом до 1960-х годов. В 1962 году состоялась премьера переработанной автором оперы под названием "Катерина Измайлова", а в 1963 году постановка отправилась на гастроли в Лондон. Афишу лондонской премьеры также можно увидеть на выставке.

© РИА Новости / Мария ТабакВыставка музея Виктории и Альберта в Лондоне
© РИА Новости / Мария Табак
Выставка музея Виктории и Альберта в Лондоне

По словам Бэйли, идея проведения выставки, посвященной истории оперы, в России вызвала большой интерес.

"В России с большим интересом отнеслись к выставке, меня замечательно принимали. Сначала в июле 2015 года я побывала в фонде Шостаковича в Москве, со мной был замечательный исследователь-русист, потому что я по-русски не говорю. Потом мы встретились с вдовой композитора Ириной Шостакович в Париже, поговорили с ней о проекте. А в январе этого года мы были в Москве, и тогда уже все окончательно согласовали", — рассказала Бэйли РИА Новости.

Экспонаты для выставки предоставили, в том числе, санкт-петербургский Михайловский театр, Петербургский государственный музей театрального и музыкального искусства, архив Шостаковича, Российский государственный архив кинофотодокументов, Государственный музей истории Санкт-Петербурга, Третьяковская галерея.

"Михайловский театр в Санкт-Петербурге предоставил нам для выставки все эти дизайны, мизансцены, фотографии. Из петербургского театрального музея у нас все, что имеет отношение к балету Шостаковича "Болт", Третьяковская галерея согласилась предоставить нам картины Павла Филонова, Кузьмы Петрова-Водкина. Зельфира Трегулова (директор Третьяковской галереи) сразу поняла нашу идею и согласилась помочь", — сказала Бэйли.

В "ленинградском" зале выставки воссоздан рабочий кабинет композитора, в котором демонстрируется редкая запись исполнения Шостаковичем музыки к "Леди Макбет Мценского уезда".

"Если честно, я очень переживала, как русские воспримут зал, посвященный Шостаковичу", — призналась куратор.

Она рассказала, что очень надеется, что после Лондона выставка отправится в некоторые из стран, о которых рассказывает. "Мы надеемся отправить выставку в эти города, очень хотим и в Россию, сейчас ведем переговоры с несколькими музеями", — сказала Бэйли.

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