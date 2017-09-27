Мединский рассказал о серьезных финансовых нарушениях в "Седьмой студии"

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. В АНО "Седьмая студия" были серьезные финансовые нарушения, сотрудников министерства культуры до сих пор вызывают на опросы, а избирательность по избранию домашнего ареста только режиссеру Кириллу Серебренникову смущает, заявил министр культуры Владимир Мединский.

"Вы знаете, Серебренников системно получал грантовую поддержку. Не разово, а системно. Документы, которое сдавало АНО "Седьмая студия" в министерство культуры — я не беру работу "Гоголь-центра", потому что это московское учреждение (там, кстати, у них свои вопросы и их много) — как выяснилось, крайне низкого качества", — сказал Мединский в эфире телеканала "Дождь".

По его словам, это привлекло внимание налоговых органов, а потом они переслали документы в правоохранительные органы.

"История эта длилась очень долго. Это дело не этого и даже не прошлого года. Это очень долгая история. Поэтому там серьезные финансовые правонарушения", — отметил министр.

Он подчеркнул, что мера пресечения, которая избрана Серебренникову, является "самой гуманной из возможных мер пресечения, потому что довольно серьезные претензии".

"Я неглубоко знаком со следовательской частью дела. Конечно, мне бы хотелось, чтобы к работникам культуры, они не злостные хулиганы, не взломщики, чтобы всегда принимались самые гуманные меры пресечения. Такая избирательность в отношении Серебренникова меня, честно говоря, даже смущает. А почему не к остальным?", — добавил Мединский.

Он заявил, что ситуация вокруг Серебренникова, конечно, неприятна для министерства.

"Все это крутится вокруг министерства культуры. Он получал гранты от министерства культуры. Наших сотрудников постоянно вызывают на какие-то опросы, показания они дают. Такая ситуация малоинтересна", — уточнил министр.

Что касается "Гоголь-центра", то, по словам Мединского, ликвидация ему не грозит.

"Театр живет, работает. Он государственный, это значит, что он гарантированно получает госзадания", — сказал Мединский.

В мае в столичном театре "Гоголь-центр" и дома у режиссера Кирилла Серебренникова прошли обыски в рамках дела о хищении госсредств в основанной им некоммерческой организации "Седьмая студия".

По данным следствия, министерство культуры России выделило "Седьмой студии" около 70 миллионов рублей на спектакли и гастроли. Обвиняемые, по мнению следствия, похитили деньги с помощью фиктивных документов об организации спектакля "Сон в летнюю ночь". Басманный суд Москвы 23 августа поместил Серебренникова под домашний арест.