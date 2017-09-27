Мединский отметил важность государственного финансирования культуры

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Государство должно финансово поддерживать творческий поиск, поскольку расходы на культуру являются инвестицией в будущее страны; при этом каждый художник или творческий коллектив самостоятельно решает, просить ли ему помощи у государства, заявил министр культуры РФ Владимир Мединский.

"Вопрос в том, должно ли государство системно выделять деньги на развитие культуры, должно ли государство финансировать творческий поиск, выделять деньги не только на институции по сохранению — музеи, отчасти, библиотеки — или оно еще должно финансировать творческую деятельность. На мой взгляд, государство должно это делать, потому что это не акт благотворительности и не акт меценатства — это инвестиция", — сказал Мединский в эфире телеканала "Дождь".

Он выразил уверенность, что расходы на культуру являются инвестицией в нацию, народ, будущее, но каждый художник или творческий коллектив самостоятельно решает, просить ли помощи у государства в виде грантовой поддержки, или не просить.