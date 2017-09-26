Книги на октябрь: новый Пелевин и продолжение саги Стига Ларссона

МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Второй месяц осени подарит российским читателям новый роман Виктора Пелевина "iPhuck 10", продолжение культовой детективной серии о девушке-хакере Лисбет Саландер и журналисте Микаэле Блумквисте "Девушка, которая искала чужую тень" и гамлетовские рассуждения "В скорлупе" от мастера британской прозы Иэна Макьюэна. Кроме того, в числе новинок семейная сага Сергея Кузнецова "Учитель Дымов" и история одной талантливой рукописи в произведении "Тайна Анри Пика" француза Давида Фонкиноса.

"В скорлупе"



Классик британской литературы Иэн Макьюэн начал писать уже более 40 лет назад, еще в период студенчества. Самый первый сборник его рассказов под названием "Первая любовь, последнее помазание" удостоился Премии Сомерсета Моэма для молодых авторов, а гораздо позднее, в 1998 году Макьюэн стал лауреатом престижной Букеровской премии за роман "Амстердам". Большинству читателей именитый британский автор наверняка знаком по произведению "Искупление" о том, как неуемная фантазия маленькой девочки изменила судьбу двух влюбленных: по книге сняли фильм с Кирой Найтли и Джеймсом Макэвоем.

Главным героем нового романа "В скорлупе" становится невероятно смышленый зародыш, еще до своего рождения оказавшийся в совершенно гамлетовском переплете: его мать Труди крутит роман с его дядей Клодом и строит козни против отца, Джона. Книга выходит в издательстве "Эксмо".

"Девушка, которая искала чужую тень"



Первый роман оригинальной серии "Миллениум" под названием "Девушка с татуировкой дракона", автором которой выступил Стиг Ларссон, был опубликован посмертно в 2005 году. Ларссон скончался от инфаркта в возрасте 50 лет за год до этого. В 2006 и 2007 годах появились остальные части трилогии: после смерти Ларссона его книги приобрели широкую популярность во всем мире и неоднократно экранизировались.

Шведский писатель

, перу которого принадлежат исторические романы об изобретателе Хокане Лансе и математике Алане Тьюринге, десять лет спустя решил продолжить культовую детективную трилогию. "Девушка, которая искала чужую тень", опубликованная в издательстве "ГрандМастер", станет уже вторым романом Лагеркранца: в нем Лисбет Саландер предстоит узнать жестокую правду о своем детстве.

"iPhuck 10"



Пелевина называют главным мистификатором современной литературы. Писатель с самого начала своей творческой карьеры практически не общается со СМИ и не встречается с поклонниками, а появление каждой его новой книги всегда окутано таинственным флером. Так произошло и с его новым романом, публикацию которого осуществляет издательство "Эксмо": первую информацию о содержании произведения писатель зашифровал в облаке хэштегов.

"Учитель Дымов"



Некоторые из них обещали "нецензурную брань", присутствие "искусственного интеллекта" и "сопротивление". Позднее выяснилось, что действующим лицом романа станет литературно-полицейский алгоритм Порфирий Петрович; его главная функция – расследовать преступления и создавать по мотивам этих дел детективы. Одним из лучших шедевров программы является энциклопедический роман о будущем любви и искусства под названием "iPhuck 10" – и так же называется самый дорогой любовный гаджет в мире, где половых отношений между живыми людьми больше не существует.

Российский писатель Сергей Кузнецов прежде, чем приступить к собственным художественным произведениям, занимался серьезной филологической работой: написал монографию о поэтике Иосифа Бродского, изучал сложную библиографию американского писателя XX века Томаса Пинчона, переводил "короля ужасов" Стивена Кинга и Ирвина Уэлша. Первый успех ему принес фантастический роман "Нет", написанный в соавторстве с Линор Горалик, а прошлогодняя эпопея "Калейдоскоп: расходные материалы" претендовала на большинство российский литературных премий.

Сюжет нового произведения "Учитель Дымов", опубликованного в издательстве "Редакция Елены Шубиной", разворачивается вокруг разных поколений одной семьи: перед глазами читателя сменяются эпохи, но внука, отца и деда объединяет одно – борьба с условиями того времени, в котором им довелось жить.

"Тайна Анри Пика"



Писатель и сценарист Давид Фонкинос входит в пятерку самых читаемых романистов Франции: его авторству принадлежит воображаемая исповедь одного из основателей The Beatles Джона Леннона под названием "Леннон", трогательная история любви "Нежность", а также автобиографические "Воспоминания".

Действие новой книги "Тайна Анри Пика" разворачивается в тихом городке на берегу океана: в старой библиотеке молодая парижанка Дельфина по счастливой случайности находит невероятно талантливую рукопись и решает ее опубликовать. Роман мгновенно завоевывает читательскую любовь, а личность его автора оказывается под пристальным вниманием прессы. Дело в том, что покойный Анри Пик всю жизнь проработал в пиццерии, никогда не заглядывал в библиотеку и писательством не интересовался в принципе. Вокруг загадочного месье Пика закручивается настоящий литературный детектив. Роман выходит в издательстве "Азбука-Аттикус".