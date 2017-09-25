Корчевников вернется на "Россию 1" с авторской программой

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Телеведущий и актер Борис Корчевников возвращается на телеканал "Россия 1" с авторской программой, сообщили РИА Новости в пресс-службе ВГТРК в понедельник.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что Корчевников может вернуться на канал с новым авторским шоу.

"Да, это правда", — сообщил собеседник агентства в ответ на соответствующий вопрос.

Как свою очередь сообщили в пресс-службе телеканала, шоу "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" будет выходить со 2 октября по будням в 12.00; это будет "откровенное портретное интервью о судьбе главного героя, об интересных и малоизвестных автобиографических фактах, о чувствах и эмоциях, которые переживал человек на главных поворотах своей судьбы". Героями программы станут не только известные артисты и политики, но и "простые люди с непростой судьбой".

Гостями первых выпусков программы станут вдова знаменитого режиссера Юрия Любимова и олимпийская чемпионка Ляйсан Утяшева. Также одна из первых передач будет посвящена истории бывшей хозяйки финансовой пирамиды "Властелина" Валентины Соловьевой; зрители узнают, как сложилась ее судьба, и собирается ли она возобновлять свою финансовую деятельность.