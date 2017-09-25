Продюсер "Матильды" заявил, что не имеет претензий к Учителю

Афиши в киноцентре Иллюзион Парк во Владивостоке перед началом специального показа фильма Алексея Учителя Матильда

Афиши в киноцентре Иллюзион Парк во Владивостоке перед началом специального показа фильма Алексея Учителя Матильда

МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Продюсер фильма Алексея Учителя "Матильда" Владимир Винокур опроверг приведенную депутатом Госдумы Натальей Поклонской информацию о якобы финансовых претензиях к Учителю со стороны Фонда Винокура.

Ранее Поклонская написала на своих страницах в социальных сетях ВКонтакте Facebook , что Учитель мог "тратить"… деньги Фонда Винокура, от которого и были претензии". При этом депутат ссылалась на претензии, якобы "зафиксированные в юридических документах (письмах-претензиях, досудебных требованиях, адвокатских запросах и т.д.), опубликованных бывшими его партнерами по творчеству".

"Никаких претензий нет, ну, глупость неимоверная!" — прокомментировал РИА Новости Винокур.

Фильм "Матильда" режиссера Алексея Учителя выйдет в прокат 26 октября 2017 года. В августе Минкультуры выдало фильму прокатное удостоверение с рейтингом 16+.

Фильм рассказывает о взаимоотношениях наследника престола, будущего императора Николая II, и балерины Матильды Кшесинской. Картина вызвала широкий резонанс еще до выхода на экран, в частности, против нее активно выступает депутат Госдумы Наталья Поклонская. Министр культуры РФ Владимир Мединский заявил, что его возмущает умышленно нагнетаемая вокруг картины истерия, при том что это "обычный художественный фильм".