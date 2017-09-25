Продюсер "Матильды" заявил, что не имеет претензий к Учителю

МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Продюсер фильма Алексея Учителя "Матильда" Владимир Винокур опроверг приведенную депутатом Госдумы Натальей Поклонской информацию о якобы финансовых претензиях к Учителю со стороны Фонда Винокура.
"Никаких претензий нет, ну, глупость неимоверная!" — прокомментировал РИА Новости Винокур.
Фильм "Матильда" режиссера Алексея Учителя выйдет в прокат 26 октября 2017 года. В августе Минкультуры выдало фильму прокатное удостоверение с рейтингом 16+.
Фильм рассказывает о взаимоотношениях наследника престола, будущего императора Николая II, и балерины Матильды Кшесинской. Картина вызвала широкий резонанс еще до выхода на экран, в частности, против нее активно выступает депутат Госдумы Наталья Поклонская. Министр культуры РФ Владимир Мединский заявил, что его возмущает умышленно нагнетаемая вокруг картины истерия, при том что это "обычный художественный фильм".