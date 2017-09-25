Боевик "Kingsman: Золотое кольцо" в выходные стал лидером проката в России

МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Комедийный боевик Мэттью Вона "Kingsman: Золотое кольцо" стал лидером российского кинопроката по итогам выходных, его сборы составили более 348 миллионов рублей, сообщил в понедельник портал kinobusiness.com.

Фильм является продолжением вышедшего в 2015 году "Kingsman: Секретная служба" и снят по серии комиксов The Secret Service. По сюжету, когда штаб-квартира секретной службы Kingsman уничтожена, а весь мир оказался в заложниках у неизвестных врагов, британские суперагенты обнаруживают, что в один день вместе с их организацией была создана американская разведка — Statesman. Две элитные спецслужбы объединяются, чтобы спасти мир. Роли в фильме исполнили: Тэрон Эджертон, Колин Фёрт, Джулианна Мур, Холли Берри и другие.

Второе место по заработку в прокате заняла еще одна новинка – анимационная картина "Лего Ниндзяго Фильм", в которой Ниндзяго-сити борется со злобным диктатором Гармадоном. Фильм собрал в прокате около 95 миллионов рублей. На третьем месте – фильм ужасов Андреса Мускетти "Оно" по книге Стивена Кинга со сборами боле 80 миллионов рублей за уикенд. Общие сборы хоррора за три недели проката составили 959,4 миллиона рублей.

Четвертое место заняла российская комедия Александра Андрющенко "Напарник", которая собрала за минувшие выходные более 30 миллионов рублей, а всего за две недели в прокате – 122, 5 миллиона. Пятое – у триллера Даррена Аронофски "Мама!" сборы которого в уик-энд составили 26,5 миллионов рублей (общие сборы за две недели – 116,3 миллиона рублей).