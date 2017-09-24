Лучшими фильмами "Амурской осени" стали "Весенняя пора" и "Как сумасшедшие"

БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 сен — РИА Новости. Золотого "журавля" за лучшую картину в международном конкурсе полномотрежных фильмов XV открытого фестиваля кино и театра "Амурская осень" в Благовещенске получили "Как сумасшедшие" режиссера Паоло Вирдзи, лучшим в конкурсе российского полного метра признали картину "Весенняя пора" режиссера из Якутии Алексея Романова, а гран-при в конкурсе короткого метра взяла "Чудная баба" Данила Дунаева, передает корреспондент РИА Новости с церемонии закрытия фестиваля.

Фестиваль стартовал в Благовещенске 16 сентября, конкурс полнометражных зарубежных фильмов прошел на юбилейном смотре впервые, зрители увидели девять иностранных картин.

Гран-при в этом конкурсе у итальянской картины "Как сумасшедшие", актриса Валерия Бруни Тедески, сыгравшая в этом фильме, получила золотого "журавля" за лучшую женскую роль.

Приз за лучшую женскую роль в международном полном метре также получила актриса из Китая Ай Лийя (фильм режиссера Цзян Лю "Старая женщина и орех бетеля"). "Журавля" за лучшую мужскую роль в этом конкурсе не вручали, лучшей режиссерской работой признана работа Петроса Чараламбуса за картину "Парень на мосту" (Кипр).

В российском конкурсе полного метра за призы боролись 11 работ, которые оценивало жюри под председательством лауреата и участника фестиваля в Сан-Себастьяне, "Кинотавра" и премии "Ника" режиссера и сценариста Сергея Снежкина.

Вручая гран-при за картину "Весенняя пора" режиссеру из Якутии Алексею Романову, Снежкин пошутил, что в этой Республике "сейчас все снимают друг друга на различные носители, а потом с удовольствием на себя смотрят, но тогда возникает вопрос, кто же в это время добывает алмазы".

Приз за лучшую режиссерскую работу в этом конкурсе получила Ксения Зуева за драму "Близкие". Снежкин отметил, что в этом случае золотой "журавль" — "аванс, ипотека судьбы, которой нужно верно распорядиться".

Приз за лучшую женскую роль в полном метре жюри единогласно присудило актрисе Надежде Ивановой также за картину "Близкие", лучшая мужская роль у Андриса Кейсша, сыгравшего в фильме "Сын" режиссера Славы Росса. Приз за лучшую операторскую работу вручили Сергею Кулишенко ("Мой лучший друг").

Как сообщалось ранее, специальным гостем XV фестиваля в Благовещенске стал режиссер из Южной Кореи Ким Ки Дук, которому на церемонии открытия "Амурской осени" вручили первого золотого "журавля" фестиваля за вклад в мировой кинематограф, эту номинацию учредили на смотре впервые. Также статуэтку на открытии вручили народной артистке России Ольге Остроумовой, "журавля" она получила за вклад в российский кинематограф.

Всего гостями и участниками фестиваля в этом году стали более 300 кинематографистов, общественных деятелей и музыкантов, в том числе — известный российский писатель Виктор Ерофеев, который 19 сентября в свой 70-й юбилей встретился с поклонниками в Благовещенске, в этом году Ерофеев — член жюри конкурса игровых полнометражных российских фильмов.