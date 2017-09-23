Глава минкультуры Грузии соболезнует семье Зураба Соткилавы

ТБИЛИСИ, 23 сен — РИА Новости, Мэги Кикалейшвили. Министр культуры и охраны памятников Грузии Михаил Гиоргадзе выразил соболезнования семье Народного артиста СССР, оперного певца Зураба Соткилавы, который скончался в понедельник в Москве в возрасте 80 лет.

"С уходом Зураба Соткилавы Грузия потеряла не только тенора мирового уровня, но и выдающегося гражданина. Он также был уникальным педагогом и передавал свой опыт молодым поколениям. Выражаю соболезнования, в первую очередь, его семье, его коллегам, близким и всему народу страны и мира", — заявил министр журналистам.

Как рассказал Гиоргадзе РИА Новости, открытие звезды в честь имени Зураба Соткилавы в Тбилиси не планируется. "Так желал сам певец", — сказал министр.

Гражданская панихида с утра субботы проходит в красном зале Тбилисского театра оперы и балета имени Палиашвили. Соболезнования принимают члены семьи певца. Ожидается, что похороны начнутся в 13.00 мск. Соткилава будет похоронен на Сабурталинском кладбище.

Выдающийся грузинский и российский оперный певец, солист Большого театра Соткилава скончался в понедельник в Москве в возрасте 80 лет в результате продолжительной болезни. Тело Соткилавы было доставлено на родину 21 сентября. В Тбилисском международном аэропорту его встречал почетный караул.

Гражданскую панихиду уже посетил президент Георгий Маргвелашвили и мэр Тбилиси Давид Нармания.