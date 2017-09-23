Президент Грузии пришел проститься с Зурабом Соткилавой

ТБИЛИСИ, 23 сен — РИА Новости, Мэги Кикалейшвили. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили в субботу пришел в Тбилисский оперный театр оперы и балета, чтобы проститься с прославленным оперным певцом Зурабом Соткилава, передает корреспондент РИА Новости.

Гражданская панихида с утра субботы проходит в красном зале Тбилисского театра оперы и балета имени Палиашвили. Ожидается, что в 13.00 мск начнется церемония похорон. Соткилава будет похоронен на Сабурталинском кладбище.

Выдающийся грузинский и российский оперный певец, солист Большого театра Соткилава скончался в понедельник в Москве в возрасте 80 лет в результате продолжительной болезни. Тело Соткилавы было доставлено на родину 21 сентября. В Тбилисском международном аэропорту его встречал почетный караул в национальных костюмах.

Гражданскую панихиду уже посетил мэр Тбилиси Давид Нармания, ряд представителей общества, оппозиционеры.

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