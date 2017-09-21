Достойный кандидат: фильм "Нелюбовь" Звягинцева выдвинули на "Оскар"

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Фильм "Нелюбовь" был выдвинут на соискание наиболее престижной международной кинопремии на заседании российского оскаровского комитета, сообщил РИА Новости осведомленный источник.

Кинолента режиссера Андрея Звягинцева выдвинута на премию американской киноакадемии в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".

Из лонг-листа "Оскара", составленного из всех фильмов, выдвинутых странами на соискание премии, отбираются и включаются в шорт-лист те, которые могут претендовать на номинацию. Затем американская киноакадемия называет пятерых номинантов в категории "Лучший фильм на иностранном языке".

Продюсер фильма Александр Роднянский высказал мнение, что "Нелюбовь" имеет хорошие шансы на попадание в шорт-лист. Он также поблагодарил членов российского оскаровского комитета за выдвижение картины Звягинцева. "Мы благодарны нашим коллегам за оказанное доверие и постараемся их не подвести", — приводит слова Роднянского пресс-служба компании "Нон-Стоп Продакшн".

Он отметил, что успеху российской киноленты могут способствовать получение приза за лучший сценарий на Каннском кинофестивале, высокие оценки критиков и прессы, мировая известность режиссера, а также сотрудничество с компанией Sony Pictures Classics, которая является дистрибьютором фильма в США. Роднянский напомнил, что в "послужном списке" этой компании десятки фильмов, получивших "Оскар". "Надеемся, что совокупность этих обстоятельств позволит нам продвинуться в долгом пути к оскаровской номинации", — сказал он.

По словам кинокритика и киноведа Кирилла Разлогова, "Нелюбовь" была наиболее очевидным кандидатом для выдвижения на "Оскар" от России. "Все правильно. Так должно было быть, и так получилось", — сказал он РИА Новости. При этом Разлогов отметил, что "Нелюбовь" может войти в девятку лент предварительного отбора, однако получить "Оскар" картине Звягинцева вряд ли удастся. "Шансы победить у любой отечественной картины приближаются к нулю", — считает эксперт.

Член российского оскаровского комитета режиссер Федор Попов назвал "Нелюбовь" достойным кандидатом на выдвижение. "Эта картина очень сильно трогала меня эмоционально, когда я смотрел ее", — подчеркнул он.

Мировая премьера фильма "Нелюбовь" состоялась в конце мая в основной конкурсной программе 70-го Каннского кинофестиваля, где она удостоилась Приза жюри. Фильм "Нелюбовь" рассказывает о тяжелом разводе молодой супружеской пары. Главные герои поглощены личными проблемами и пренебрегают своим единственным ребенком, 12-летним Алешей, который после их очередной ссоры убегает из дома и пропадает.