МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Сфера культуры в России испытывает недостаток финансирования, его необходимо многократно увеличивать; в данный момент все предложения финансово-экономического блока только ухудшают положение, заявил советник президента РФ по культуре Владимир Толстой в ходе парламентских слушаний в Госдуме.

В четверг состоялись парламентские слушания на тему "Законодательные инициативы по введению государственного (муниципального) социального заказа на оказание услуг в сфере культуры". Ранее СМИ сообщали, что Минфин предлагает распределять бюджетные средства между государственными и коммерческими организациями социальной сферы с помощью конкурсов.

Помимо учреждений образования, здравоохранения и соцзащиты, под его действие попала сфера культуры и искусства. То есть для них теперь господдержка сменится госзаказом. Деятели культуры высказались против данного законопроекта. Специалисты сошлись во мнении, что культурную сферу необходимо вывести из-под его действия, поскольку культура обладает особой спецификой и не может измеряться показателями качества, как иные сферы.

"Каждое движение от нашего финансово-экономического блока делает положение культуры хуже из года в год. Катастрофически недофинансирована культура в стране. Ее надо увеличивать в пять, в десять раз по отношению к тому, что есть сегодня. Не там ищете, где экономить. Сегодня это понимает вся страна кроме тех, кто принимает решения на уровне ведомств", — сказал Толстой.

По его словам, в данный момент необходимо понять, какие угрозы может таить в себе принятие подобного закона, что он может дать сфере культуры, и чем это может обернуться через несколько лет.

"Скажите, чем вам нужно помочь, чтобы вы помогали культуре, а не угробили ее окончательно… Если вам нужно что-то от президента — сформулируйте, что. Будет такое поручение. Я за это готов взяться", — добавил Толстой.