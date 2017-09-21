МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Сфера культуры в России испытывает недостаток финансирования, его необходимо многократно увеличивать; в данный момент все предложения финансово-экономического блока только ухудшают положение, заявил советник президента РФ по культуре Владимир Толстой в ходе парламентских слушаний в Госдуме.
Помимо учреждений образования, здравоохранения и соцзащиты, под его действие попала сфера культуры и искусства. То есть для них теперь господдержка сменится госзаказом. Деятели культуры высказались против данного законопроекта. Специалисты сошлись во мнении, что культурную сферу необходимо вывести из-под его действия, поскольку культура обладает особой спецификой и не может измеряться показателями качества, как иные сферы.
По его словам, в данный момент необходимо понять, какие угрозы может таить в себе принятие подобного закона, что он может дать сфере культуры, и чем это может обернуться через несколько лет.
"Скажите, чем вам нужно помочь, чтобы вы помогали культуре, а не угробили ее окончательно… Если вам нужно что-то от президента — сформулируйте, что. Будет такое поручение. Я за это готов взяться", — добавил Толстой.