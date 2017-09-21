Моя религия — джедай: как фанатские сообщества делают из фантастики культ

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости, Анна Михайлова. Поклонники фантастики отмечают важную дату — 80 лет назад, 21 сентября 1937 года, в печать вышла первая повесть Джона Р. Р. Толкина "Хоббит, или Туда и обратно". С этой детской книги началось знакомство читателей с миром Средиземья, где впоследствии происходит действие культовой трилогии "Властелин колец".

На волне бешеной поствоенной популярности произведений Толкина начали появляться многочисленные фанатские сообщества — фандомы, где толкинисты проводят ролевые игры, основанные на книгах, пишут сочинения по их мотивам (фанфики), делают новые переводы, называют себя именами любимых персонажей, изучают их языки и обычаи. Сегодня подобные фандомы есть у многих других популярных произведений литературы и кино. РИА Новости выбрало самые массовые и влиятельные из них.

Кольценосцы

Самое активное крыло толкинистов, конечно, объединилось вокруг саги "Властелин колец". Немалую роль в этом сыграл выход одноименной кинотрилогии Питера Джексона, которая собрала в мировом прокате почти три миллиарда долларов и привлекла большую молодежную аудиторию. У поклонников фильмов даже есть свой позывной — "кольцевики" (ringers). Литературный оригинал, кстати, тоже разошелся рекордным тиражом — 150 миллионов копий. Главный фанатский сайт TheOneRing.net появился в 1999 году. Там можно купить любую сувенирную, в том числе коллекционную, продукцию, связанную с "культом", узнать о готовящихся слетах толкинистов, а также почитать то, что пишут поклонники саги.

Внутри фанатского сообщества существует несколько градаций. Последователи Профессора, как они называют Толкина, делятся на новеньких и старожил. Между последними также есть разногласия: одним понравилась экранизация Питера Джексона, а другие — пуристы — не приняли ее. Любопытно, что, пытаясь отстоять свою позицию, сведущие толкинисты нередко договариваются до того, что "Профессор был не прав", то есть утверждают, что лучше Толкина знают, что "происходило на самом деле".

Какими бы жаркими ни были споры между разными группами на фанатских сайтах, толкинисты часто проводят вместе ролевые игры или поездки по местам съемок "Властелина колец" в Новой Зеландии. Согласно обзору американского журнала Vulture, среднестатистический толкинист — образованный пассионарий. Он не просто ведет дискуссии на форумах и наряжается в хоббита или эльфа, но и сам занимается литературой. Фанфики, написанные толкинистами, даже публикуются издательствами. Фанаты также нередко становятся преподавателями специализированных курсов в университетах.

Все же нельзя отрицать, что особо увлеченные поклонники "Властелина колец" иногда ведут себя довольно эксцентрично. Так, во время переписи населения в 2002 году российские толкинисты массово вписывали в графу "национальность" персонажей саги. Например, наибольший процент "этнических эльфов" был зарегистрирован в Перми.

Поттероманы

По сравнению с толкинистами фандом Гарри Поттера достаточно молодой — в этом году исполнилось 20 лет с момента выхода первой книги о "мальчике, который выжил". Тем не менее ни у кого нет сомнений, что детище Джоан Роулинг воспитает еще многие поколения преданных фанатов. Семь томов истории о юном волшебнике разошлись тиражом в 450 миллионов копий на 79 языках, а последняя книга серии — "Гарри Поттер и Дары смерти" — установила рекорд Гиннесса как самое быстропродаваемое произведение (в США и Великобритании только за сутки разлетелось 11 миллионов копий). Экранизация также собрала почти восемь миллиардов долларов.

Несмотря на то что формально "Гарри Поттер" относится к категории детской или скорее подростковой литературы, возрастная категория его фанатов гораздо шире. Члены сообщества зовут себя "поттероголовыми", "поттеритами" или "маглами" (так в книге Роулинг называют простых людей, то есть не волшебников). Есть отдельная группа поклонников, которые считают, что в финале Гарри Поттер и Гермиона Грейнджер должны были быть вместе. Они именуют себя "гармонианами". Интересно, что, в отличие от многих других сообществ, посвященных фантастике, среди поттероманов больше девушек.

​Чтобы помочь фанатам пережить "постпоттеровскую депрессию", которая сопровождала завершение саги, Роулинг создала сайт Pottermore (дословно "больше Поттера"), где собраны статьи о любимых героях, а новоприбывшие поклонники могут распределиться на один из четырех факультетов школы чародейства и волшебства Хогвартс. Это может показаться довольно бессмысленным для реальной жизни знанием, но для фанатов саги чрезвычайно важно иметь наряд в цветах "своего" факультета, чтобы участвовать в слетах поттероманов.

Помимо мантий, остроконечных шляп и шарфов с символикой факультета, поттеромана можно узнать по наличию метлы или клетки с белой совой. Кстати, фанаты также практикуют игру в квиддич — смесь баскетбола, регби, бейсбола и скачек на метлах, причем на вполне профессиональном уровне. Только в США существует почти 800 команд. Но самые верные поклонники идут еще дальше — татуируют на лбу шрам в виде молнии, как у Гарри, или официально меняют имена на Драко и Северус (герои книги, антагонисты Поттера в Хогвартсе).

Джедаи

Армия фанатов "Звездных войн" достигает поистине галактических масштабов. Спустя 40 лет после выхода первого фильма космической саги количество поклонников неуклонно растет.

Автор киноэпопеи Джордж Лукас продолжает радовать фанатов новыми эпизодами. В декабре этого года на экраны выйдет восьмой фильм саги "Звездные воины. Последние джедаи". А уже весной 2018-го фанатов ждет второй спин-офф. Телевизионные версии, сериалы, анимация — все это обеспечивает приток новых "джедаев". Движение поклонников "Звездных войн" настолько масштабно, что даже те, кто не увлекается фантастической сагой, слышали про Дарта Вейдера, Чубакку, магистра Йоду и могут к месту употребить культовые фразы "Да пребудет с вами сила" или "Люк, я твой отец".

Для истинных фанатов "Звездные войны" стали основой для целого мировоззрения. Более полумиллиона человек по всему миру отметили "джедаизм" как свою религию. На официальном сайте саги Starwars.com или фанатском аналоге TheForce.net можно прочитать о том, как "Звездные войны" изменили жизнь своих зрителей. Звучит пафосно, но в некоторых случаях удивительно правдиво. Так, мэтр Голливуда Джеймс Кэмерон после просмотра первого эпизода в 1977 году бросил работу дальнобойщика и начал снимать кино. Именно его фанатской страсти мир обязан появлением "Терминатора", "Титаника", "Чужого" и "Аватара".

Большая заслуга в превращении "Звездных войн" в мировую субкультуру принадлежит Джорджу Лукасу. Он с неизменным энтузиазмом поддерживает фанатские инициативы, конвенции, кинофестивали. Любопытно, что при этом у поклонников старшего поколения неоднозначное отношение к отцу саги. Многих не устраивает, что Лукас продолжает модернизировать оригинальную трилогию с помощью современных технологий. Однако, учитывая, что чаще всего дети первой волны фанатов эпопеи также становятся преданными зрителями Лукаса, его ставка на спецэффекты и цифровые новшества кажется оправданной.

Треккеры

© AFP 2017 / Robyn Beck Поклонники фильма "Звездный путь" в тематических костюмах на фестивале Comic-Con в Сан-Диего. 2013 © AFP 2017 / Robyn Beck Поклонники фильма "Звездный путь" в тематических костюмах на фестивале Comic-Con в Сан-Диего. 2013

Возможно, самый популярный сериал в истории телевидения — "Стартрек", он же "Звездный путь", породил шесть спин-оффов, 13 полнометражных фильмов, сотни рассказов, комиксов, видеоигр и, конечно, многомиллионную армию фанатов. Космическая утопия Джина Родденберри, вышедшая еще в 1960-е, внесла огромный вклад в американскую массовую культуру.

Треккеры, как зовут себе фанаты "Стартрека", обычно старше поклонников других фантастических саг. Зато в их рядах можно встретить и домохозяйку из провинции, и президента США. Треккеры стали одной из первых по-настоящему влиятельных фанатских сетей, успешно запускающих кампании в поддержку любимого шоу. Благодаря их письмам, канал NBC когда-то продлил сериал на третий сезон, а NASA назвало шаттл "Энтерпрайзом" — в честь звездолета из "Стартрека".

​Фанатские сообщества обеспечили безбедное существование звездам телеэпопеи, которые десятилетиями разъезжают по конвенциям по всему миру, не стесняясь брать с поклонников деньги за автографы. Именно треккеры когда-то первыми стали приходить на подобные встречи в гриме и продуманных костюмах персонажей: они перевоплощались в членов экипажа "Энтерпрайза", клингонцев, боргов и вулканцев задолго. Позже идею подхватили другие фанатские группы и превратили ее в популярную сегодня культуру косплея.

Bjo & John Trimble — the fans the saved #StarTrek in the 60s — open the red carpet at the world premiere of #StarTrekDiscovery pic.twitter.com/keqVZZZCOz — Star Trek (@StarTrek) 20 сентября 2017 г.

​Как и многие сообщества, треккеры снимают фанатские фильмы, проводят тематические свадьбы, изучают клингонский язык и даже переводят на него Шекспира. Даже статьи "Википедии" можно при желании почитать на клингонском. Хотя знаковая фраза из "Звездного пути" — "Живи долго и процветай" — не нуждается в переводе.

Хувианы

​Культовый британский сериал BBC "Доктор Кто" внесен в Книгу рекордов Гиннесса как самое продолжительное научно-фантастическое телешоу в истории — в следующем году ему исполнится 55 лет. Сага о приключениях путешественника во времени и пространстве впервые вышла на экраны в 1963 году и до сих пор транслируется в полусотне стран мира.

За эти годы сменилось 12 исполнителей главной роли, а недавно фанатское сообщество потрясла новость о том, что 13-м Доктором Кто станет женщина — британская актриса Джоди Уиттакер. Неудивительно, что одна из самых острых тем для обсуждения на форумах поклонников сериала — "Кто был лучшим Доктором Кто?"

​С 1980-х годов фанаты телешоу зовутся whovians (русский вариант "хувианы") — от английского названия Doctor Who. В Великобритании "Доктор Кто" считается семейным телешоу. Однако в США аудитория сериала преимущественно мужская, состоящая из истинных фанатов научной фантастики. Большим поклонником "Доктора Кто", например, является американский актер Том Хэнкс.

Не будет преувеличением сказать, что именно благодаря любви поклонников "Доктор Кто" продержался в эфире так долго. В 1989 году BBC свернуло производство сериала, но зрители в течение 16 лет продолжали писать сценарии и снимать собственные версии, что побудило канал перезапустить телешоу в 2005-м. Судя по его успеху, еще многие поколения хувианов будут мечтать о собственной машине времени "Тардис".