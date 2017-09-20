Голодец: творчество Соткилавы перешагнуло порог вечности

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Творчество Зураба Соткилавы перешагнуло порог вечности, он был великим талантом и удивительно светлым человеком, на чьем искусстве учились многие поколения исполнителей, сказала на церемонии прощания с артистом вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец.

Народный артист СССР, выдающийся грузинский и российский оперный певец, солист Большого театра Зураб Соткилава скончался в понедельник в возрасте 80 лет после продолжительной болезни. Прощание с Соткилавой проходит в Большом театре, где он служил с 1974 года.

"Это неожиданная для нас утрата. Многие знали, что он был болен, но, глядя на него, на его вдохновение, все верили, что болезнь отступит. Каждым своим выступлением он пытался укрепить нас в этой вере. Но судьба бывает неумолима. Мы прощаемся с великим талантом, с удивительным человеком, очень ярким, радостным… На его творчестве учились многие поколения певцов, его искусство перешагнуло порог вечности", — сказала Голодец.

Она выразила соболезнования семье и друзьям певца и пожелала, чтобы все его ученики оправдали те надежды, которые возлагал на них Зураб Соткилава.

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Отдать дань памяти великому артисту пришли поклонники его творчества и коллеги, среди которых известный российский педиатр Леонид Рошаль, ректор Московской консерватории Александр Соколов, известный оперный певец Василий Ладюк, тенор Роман Муравицкий, певица Нина Лебедева, ученик Соткилавы Владимир Редькин, баритон Юрий Веденеев, певец Владимир Маторин, известная танцовщица Галина Степаненко, танцовщик и педагог Борис Акимов, худрук Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко Александр Титель, президент Российского книжного союза Сергей Степашин. Пришедшие заполнили весь зал и ложи.

Цветы к гробу возложили также гендиректор Большого театра Владимир Урин и министр культуры РФ Владимир Мединский. Соболезнования принимают супруга певца и его дочери. На протяжении всей траурной церемонии на исторической сцене играет оркестр, а из динамиков звучат арии из разных опер в исполнении Соткилавы.

"В дом Зураба Лаврентьевича пришла беда. Конечно, прежде всего, я имею в виду его семью, но у него был еще один дом, которому он посвятил свою жизнь. Этот дом — Большой театр. О нем можно говорить очень много: выдающийся певец, потрясающей лучезарности и доброты человек. Когда он появлялся в компании, возникало ощущение солнечное. Он был талантлив во всем — и в том, что дал ему бог как певцу, и в том, каким человеком он был", — сказал Урин.

В 1973 году Соткилава дебютировал в Большом театре с партией Хозе в опере "Кармен", а год спустя был приглашен в труппу. Главным откровением своей карьеры он называл партию Отелло.

"Он был любим всем музыкальным миром. Осталось немного из того "золотого сечения" Большого театра, к которому принадлежал Зураб Соткилава. Главная мысль, которая меня сейчас пронзает: он был здесь, он оставил здесь свое сердце… Зураб, твой голос здесь остался", — подчеркнула певица Тамара Синявская.

Соткилава был не только выдающимся оперным певцом: в юности он показывал блестящие результаты в футболе. Сначала он выступал в составе сухумского, а потом и тбилисского "Динамо". Он был вынужден остановить тренировки из-за серьезной травмы, но любовь к этому виду спорта сохранял на протяжении всей своей жизни.

Согласно последней воле артиста, он будет похоронен в Грузии.