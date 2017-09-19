Том Круз рассказал, что скоро вернется к съемкам после полученной травмы

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Голливудский актер Том Круз, получивший серьезную травму на съемках шестой части шпионской киносаги "Миссия невыполнима", сообщил, что через пару недель вернется на съемочную площадку.

В августе американская киностудия Paramount Pictures приостановила съемки фильма после того, как 55-летний Круз сломал лодыжку во время исполнения трюка. Портал TMZ опубликовал видеоролик, на котором видно, как актер со страховкой пытался перепрыгнуть с одной крыши на другую, но промахнулся и ударился о стену здания. Затем он забрался на крышу и при помощи страховочных ремней перепрыгнул обратно, после чего его увели представители съемочной группы.

Как сообщали СМИ, Круз сломал две кости голеностопного сустава, а также травмировал бедро. В киностудии отметили, что съемки не возобновятся, пока актер, который часто самостоятельно выполняет трюки во время съемок, полностью не поправится.

"Все хорошо, спасибо за ваши сообщения и пожелания. Я собираюсь начать съемки через пару недель", — рассказал Круз телеканалу Extra в Лондоне, где он в настоящий момент представляет свою новую картину "Сделано в Америке".

Первый фильм "Миссия невыполнима" режиссера Брайана Де Пальмы вышел на экраны в 1996 году. Выход шестой части киносаги запланирован на июль 2018 года. Известно, что сюжет завязан на продолжении истории секретного агента Итана Ханта, роль которого во всех фильмах играет Круз.