МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Московская биеннале современного искусства, открылась в Третьяковской галерее на Крымском валу, в основном проекте представлены работы 52 художников из 25 стран мира, в том числе известной исландской певицы Бьорк.
Она подчеркнула, что в этому году впервые биеннале будет проходить четыре месяца вместо одного, в ней принимают участие 52 художника из 25 стран, в том числе из Бельгии, Великобритании, Германии, Гонконга, США, Турции, Японии и Швейцарии. Среди участников основного проекта – Мэтью Барни, Олафур Элиассон, которые создают новые работы специально для участия в Московской биеннале, и известная исландская певица и художница Бьорк. Из российских художников в основной проект отобрали творческое объединение "Куда бегут собаки", Алексея Мартинса, Дашу Намдакову, Анастасию Потемкину, Илью Федотов-Федорова, Валю Фетисову.
В свою очередь, Хасегава отметила, что основной ее темой стали "Заоблачные леса". "Здесь идет взаимообмен между двумя поколениями — облачным и лесным. Облачное поколение — это поколение людей, которые родились уже после изобретения интернета, они связаны друг с другом с помощью этого облака, при этом также открывают для себя новый материальный мир. В то же время существует старшее лесное поколение, которое теснее связано со своими культурными кодами. Здесь мы можем подумать, каким образом мы можем работать теснее с историей и традицией и переносить ее в современный мир", — пояснила она.
В Параллельную программу вошли 69 выставок 49 институций. В их числе: Московский музей современного искусства (ММOМА), Мультимедиа Арт Музей, Москва (МАММ), ЦСИ "Винзавод", ВДНХ, творческое объединение "ХОLST", Дарвиновский музей, галерея Гари Татинцяна, Ботанический сад МГУ "Аптекарский огород" и другие.