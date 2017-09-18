МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Московская биеннале современного искусства, открылась в Третьяковской галерее на Крымском валу, в основном проекте представлены работы 52 художников из 25 стран мира, в том числе известной исландской певицы Бьорк.

"Мы приняли очень непростое решение стать площадкой для московской биеннале. Мы сняли экспозицию выставки "Перезагрузка", несколько наших залов постоянной экспозиции, потому что понимали, что биеннале должна быть. Мы знали, что госпожа (куратор биеннале из Японии Юко) Хасегава всегда высказывала интерес к показам современного искусства в контексте музейного пространства", — сказала директор Третьяковки Зельфира Трегулова.

Она подчеркнула, что в этому году впервые биеннале будет проходить четыре месяца вместо одного, в ней принимают участие 52 художника из 25 стран, в том числе из Бельгии, Великобритании, Германии, Гонконга, США, Турции, Японии и Швейцарии. Среди участников основного проекта – Мэтью Барни, Олафур Элиассон, которые создают новые работы специально для участия в Московской биеннале, и известная исландская певица и художница Бьорк. Из российских художников в основной проект отобрали творческое объединение "Куда бегут собаки", Алексея Мартинса, Дашу Намдакову, Анастасию Потемкину, Илью Федотов-Федорова, Валю Фетисову.

"Я думаю, что все, кто придет сюда, они почувствуют, что эта биеннале — это биеннале современного искусства, как искусства, а не как художественная иллюстрация к каким-то социальным или политическим идеям. Это очень тонко, очень умно выстроенный проект, при этом показывающий, что то, что происходит в современном искусстве, происходит по всему миру… Но что мне очень нравится в этом проекте, это глубокая гуманистическая направленность каждого из представленных художников и проектов", — подчеркнула Трегулова.

В свою очередь, Хасегава отметила, что основной ее темой стали "Заоблачные леса". "Здесь идет взаимообмен между двумя поколениями — облачным и лесным. Облачное поколение — это поколение людей, которые родились уже после изобретения интернета, они связаны друг с другом с помощью этого облака, при этом также открывают для себя новый материальный мир. В то же время существует старшее лесное поколение, которое теснее связано со своими культурными кодами. Здесь мы можем подумать, каким образом мы можем работать теснее с историей и традицией и переносить ее в современный мир", — пояснила она.

В Параллельную программу вошли 69 выставок 49 институций. В их числе: Московский музей современного искусства (ММOМА), Мультимедиа Арт Музей, Москва (МАММ), ЦСИ "Винзавод", ВДНХ, творческое объединение "ХОLST", Дарвиновский музей, галерея Гари Татинцяна, Ботанический сад МГУ "Аптекарский огород" и другие.