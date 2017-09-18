Леди Гага отменила концерты в рамках мирового турне из-за сильной боли

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Американская певица Леди Гага сообщила об отмене выступлений в рамках европейской части мирового турне в поддержку альбома Joanne до начала 2018 года из-за сильной боли.

"Live Nation (организатор тура — ред.) подтвердил сегодня, что выступления в рамках европейской части мирового турне в поддержку альбома Joanne, к сожалению, отложена до начала 2018 года", — говорится в заявлении, опубликованном микроблоге в Twitter певицы. Отмечается, что тур должен был начаться с выступления в Барселоне 21 сентября и завершиться 28 октября концертом в Кельне.

Согласно заявлению, Гага "страдает от сильной физической боли, которая повлияла на ее способность выступать". На данный момент она находится под присмотром врачей. В течение семи недель певица будет проходить лечение, чтобы избавиться от боли из-за "старых травм, которые продолжают беспокоить ее".

"Вторую часть турне в Северной Америке планируется продолжить, согласно расписанию. Live Nation и Леди Гага приносят свои искренние извинения за причиненные неудобства", — отмечается в заявлении.

В пятницу певица уже отменила выступление на музыкальном фестивале Rock in Rio в Рио-де-Жанейро, так как была госпитализирована из-за сильной боли. По ее словам, ее доставили в больницу из-за болей в районе бедра.

Ранее СМИ сообщали, что певица страдает от фибромиалгии. Это заболевание выражается в хронической скелетно-мышечной боли.