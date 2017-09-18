Леди Гага отменила концерты в рамках мирового турне из-за сильной боли

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Американская певица Леди Гага сообщила об отмене выступлений в рамках европейской части мирового турне в поддержку альбома Joanne до начала 2018 года из-за сильной боли.
Согласно заявлению, Гага "страдает от сильной физической боли, которая повлияла на ее способность выступать". На данный момент она находится под присмотром врачей. В течение семи недель певица будет проходить лечение, чтобы избавиться от боли из-за "старых травм, которые продолжают беспокоить ее".
В пятницу певица уже отменила выступление на музыкальном фестивале Rock in Rio в Рио-де-Жанейро, так как была госпитализирована из-за сильной боли. По ее словам, ее доставили в больницу из-за болей в районе бедра.
Ранее СМИ сообщали, что певица страдает от фибромиалгии. Это заболевание выражается в хронической скелетно-мышечной боли.