"Рассказ служанки" получил премию "Эмми" за лучший драматический сериал

ВАШИНГТОН, 18 сен – РИА Новости. Сериал "Рассказ служанки" завоевал премию Академии телевизионных искусств и наук США "Эмми" в номинации "Лучший драматический сериал".

Очередная, 69-я церемония вручения престижной награды прошла вечером в воскресенье в Microsoft Theater в Лос-Анджелесе. Трансляцию в прямом эфире ведет телеканал CBS.

В номинации за лучший драматический сериал также боролись "Мир Дикого Запада", "Лучше звоните Колу", "Корона", "Карточный домик", "Очень странные дела" и "Это мы".

Лучшей актрисой в драматическом телесериале стала исполнительница главной роли в "Рассказе служанки" Элизабет Мосс. Лучшим драматическим актером по версии "Эмми" стал Стерлинг К. Браун, исполняющий в сериале "Это мы" роль Рэндалла Пирсона.

Премию Primetime Emmys присуждает основанная в 1946 году Академия телевизионных искусств и наук (Academy of Television Arts & Sciences) в десятках номинаций, в том числе за лучший драматический и комедийный сериалы, лучшим актерам и актрисам в сериалах в этих жанрах, за лучшие программы и развлекательные шоу, отмечая музыкальное и звуковое оформление, прически, грим, редактирование, свет. Золотая статуэтка "Эмми", исполненная в виде крылатой женщины с символическим атомом в руках, олицетворяет единство науки и искусства.